Зеленский едет в Лондон заключать личную сделку, далёкую от интересов Украины – эксперт

Запланированный на конец октября визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию нужен ему самому, но не Украине, ее экономике и гражданам.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Денис Гаевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киев своим основным внешнеполитическим партнером считает даже не США, а Великобританию. И посол Великобритании в Украине может быть даже и повлиятельнее временного поверенного по делам Украины из посольства США. Поэтому (визит Зеленского) это продолжение той политики на установление контактов с официальным Лондоном, которую администрация Зеленского начала год-полтора назад.

Мы помним и встречу Зеленского с главой МИ6 в прошлом году, и те же поставки британских кораблей для ВМС Украины, и целый спектр непубличных договоренностей, которые касаются безопасности и обороны. Думаю, Киев будет пытаться активизировать эти контакты, поскольку в условиях ухудшения отношений с франко-германским ядром ЕС и падением интереса администрации Байдена к Украине – Лондон, по сути, сейчас является ключевыми покровителем Киева на внешней арене, тем более, что Лондон сейчас не координирует свои действия с Брюсселем. Поэтому Киев расценивает Великобританию как точку опоры.

Не стоит ожидать либерализации визового режима с Великобританией. Также не стоит ожидать каких-либо существенных инвестиций из Великобритании в экономику Украины и каких-то выгодных контрактов для украинских госпредприятий с британскими заказчиками.

До конца каденции Зеленского мы будем наблюдать активизацию контактов между Киевом и Лондоном, но с точки зрения экономики и социальной сферы прогресса здесь не будет. Лондон нужен Киеву, в первую очередь, для внешней легитимации, и чтобы Лондон был лоббистом Киева на международной арене. Но все это очень далеко от интересов общества и широких слоев населения Украины», – заключил Денис Гаевский.