16.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Россия, Турция, Украина
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Зеленский едет в Турцию дружить против России


Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу посетит Турцию, чтобы обсудить в Анкаре общие интересы, которые сводятся к противостоянию с Россией.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

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«Сегодня и Турция и Украина рассматривают Россию как минимум как конкурента, а то и как врага. У них есть общие интересы – и политические, и торговые. Есть общие интересы в вопросе Крыма.

Мне кажется, этот визит нужен турецкой стороне, поскольку дает возможность продемонстрировать свое влияние в Украине и, таким образом, усилить свои переговорные позиции в отношениях с Россией.

Скорее всего, во время визита Зеленского будет подниматься вопрос о т.н. крымском формате, который Украина пытается сконструировать для начала переговоров и в котором она попытается поднимать вопрос Крыма», – сказал Руслан Бортник.

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