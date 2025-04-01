Зеленский экономит на снарядах, чтобы залатать бюджет – документ

Вадим Москаленко.  
01.04.2025 13:35
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Коррупция, Украина


С конца января 2025 года Генштаб ВСУ, «в связи с сокращением иностранными партнёрами объёмов поставок вооружений и военной техники» распорядился урезать украинские войска в обеспечении боеприпасами.

Копию документа опубликовал «Канал Форт», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С конца января 2025 года Генштаб ВСУ, «в связи с сокращением иностранными партнёрами объёмов...

«По нашим данным разворованный бюджет Украины с начала года пытаются залатать путем экономии боеприпасов на фронте. Предвидя слив, наркет заранее организовал сбор денег на удержание власти. О мобилизованных естественно никто не подумал – разберутся», – комментируют авторы.

За подписью начальника Генштаба ВСУ Баргилевича, в документе указаны необходимые суточные объёмы ракет и артиллерийских боеприпасов при различных боевых операциях.

Во время наступательных операций на направлении главного удара 30 снарядов (мин) на пушку, БМ, миномёт. На других направлениях – 15. В обороне – по 30 снарядов на основном направлении, и 10 на других, при стабилизации, расход снижается до 5.

Ответственность за выполнение распоряжения возложена на начальника управления ракетных войск и артиллерии ДШВ ВСУ Артамощенко.

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