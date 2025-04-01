Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

С конца января 2025 года Генштаб ВСУ, «в связи с сокращением иностранными партнёрами объёмов поставок вооружений и военной техники» распорядился урезать украинские войска в обеспечении боеприпасами.

Копию документа опубликовал «Канал Форт», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По нашим данным разворованный бюджет Украины с начала года пытаются залатать путем экономии боеприпасов на фронте. Предвидя слив, наркет заранее организовал сбор денег на удержание власти. О мобилизованных естественно никто не подумал – разберутся», – комментируют авторы.

За подписью начальника Генштаба ВСУ Баргилевича, в документе указаны необходимые суточные объёмы ракет и артиллерийских боеприпасов при различных боевых операциях.

Во время наступательных операций на направлении главного удара 30 снарядов (мин) на пушку, БМ, миномёт. На других направлениях – 15. В обороне – по 30 снарядов на основном направлении, и 10 на других, при стабилизации, расход снижается до 5.

Ответственность за выполнение распоряжения возложена на начальника управления ракетных войск и артиллерии ДШВ ВСУ Артамощенко.