Зеленский экстренно обратился к Макрону, Путину и Меркель

06.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» как можно скорее собраться для проведения переговоров в связи гибелью, как утверждает украинская сторона, в результате обстрела со стороны ДНР четверых украинских военных на Донбассе, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«…я призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата — Эмманюэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина — как можно быстрее собраться для возобновления переговоров», — написал Зеленский на своей странице в Фейсбук.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он повторил информацию Минобороны Украины о том, что во вторник четверо украинских военных погибли возле Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета.

«Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменно. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет», — утверждает Зеленский.

Он заверил, что Украина не прекратит работать над прекращением боевых действий «и не оставит без ответа ни одной атаки на наших военных».

Как сообщал ПолитНавигатор, по информации Минобороны Украины с начала суток и до полудня вторника, 6 августа на Донбассе были убиты четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины. В частности, по версии пресс-центра Минобороны, в 10.20 вблизи Павлополя Волновахского района Донецкой области военные ДНР якобы осуществили обстрел украинских позиций из РПГ.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил официальную версию обстоятельств гибели украинских военных. По его информации, перед гибелью от выстрелов РПГ бойцы 36-й бригады морской пехоты Военно-морских сил ВСУ занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта.

«Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания», — написал Данилюк на своей странице в соцсети Facebook.