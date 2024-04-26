Зеленский – это финальное воплощение украинства: клоунада на крови

Украинский нацизм, с его символами, убеждениями и идолами, вызывает смех до тех пор, пока не начинает литься кровь. И тогда от проявлений звериной жестокости уже совсем не до смеха.

Об этом в подкасте проекта о развитии Новороссии «Будем жить» Семёна Уралова сообщил бывший первый вице-губернатор Запорожской области и замглавы Военно-гражданской администрации Запорожской области Сергей Толмачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, что показали украинские нацисты – там всё смешно, кроме крови. То есть, и нацизм у них какой-то опереточный, и теория какая-то странная, только кровь настоящая, убийства настоящие, пытки и издевательства. Этого я насмотрелся, работая там: как люди уничтожали людей, причём с какой-то невообразимо звериной жестокостью. Это всё началось с расчеловечивания по африканскому сценарию, как племена Хуту и Тутси истребляли друг друга. Для меня был такой окончательный перелом в моём сознании, после чего очень ограничил общение с большинством своих украинских друзей, – это Одесса. И дело даже не в том, кто кого сжёг и так далее. А когда это всё произошло, какая была реакция соцсетей, как там все радовались «обгоревшей самке колорада». Это африканский сценарий. И любому нормальному человеку было ясно, что это водораздел, окончательный и бесповоротный. Когда самому низкому, что есть в человеке, дается «добро». Убивать людей, зачастую, приходится. Мы тоже сейчас убиваем людей, которые служат в ВСУ. Но поощрять радость по этому поводу нельзя. А это произошло с украинцами, и это окончательный момент нацификации, который в ходе СВО вышел на максимум», – отметил он.

Со своей стороны, политолог Уралов напомнил, как с самого начала идеологи украинского национализма ставили своей целью ввязать народ в войну, чтобы на крови выковать новых украинцев, которые скинут олигархов.

«Я вспоминаю дискуссии среди украинских националистов накануне Евромайдана там. Был такой интеллектуальный идеолог Михальчишин, бывшая «Свобода», который ушёл сейчас работать в СБУ. И тогда они заявляли, что у них тактический союз с олигархами, потому что деваться от них некуда. Но главная цель – война, в ходе которой выкуется новая нация. И этот украинский нацизм имел два извода: до 2014 года, когда они учили ненавидеть, с одной стороны, жителей Юго- Востока, как пророссийских предателей, а с другой стороны, это была теоретическая подготовка. С 2014 года у них пошёл этап АТО, как они это называют – когда люди, которые прошли идеологическую подготовку, научились ненавидеть, получили территорию свободной охоты на своих сограждан. Мы же понимаем, что Донбасс был превращён в «охотничьи угодья». И эти люди, тот самый хвост, потихоньку начинал махать собакой. Он начал вооружаться, и вдруг внезапно оказалось, что олигархия уже не очень управляет человеком с ружьём. Внутри Вооружённых сил были сформированы нацистские ячейки, а дальше олигархия, собственно, оказалась не нужна», – отметил Уралов.

«И всё получилось во многом, как по классике, в той же Германии, только в карикатурном виде. Насколько Украина – это Германия, настолько и нацизм похож на германский. И появление харизматичного лидера, которым был на первом этапе Зеленский. И уже сначала СВО он сыграл важнейший этап для классификации всего общества, и то радикальное меньшинство, которое получило боевой опыт, в том числе, убийств, очень быстро нацифицировало большинство», – указал эксперт.