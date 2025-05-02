Поддерживая Владимира Зеленского, США повторяют свои старые ошибки, когда они заигрывали с террористами.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский, как Усама бен Ладен сегодня. Создана «Аль-Каида» [запрещенная в РФ террористическая организация], которая захватила Афганистан целый, вот так же они сейчас захватили Украину и будут готовы вплоть до того, что работать против США. В свое время «Аль-Каиду» тоже очень много в Америке и лоббировали, и поддерживали, и даже до 11 сентября защищали ее, были представлены их интересы, они встречались в Белом доме, с руководителями американского государства, других ведомств.

Было это все, это уже проходила Америка, они наступают на те же самые грабли. Вот, почему нужно Америке это понимать, что Зеленского и его режим нужно как можно быстрее выкидывать из Украины, и это будет», – заявил Телиженко.