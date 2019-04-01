Зеленский еще не стал президентом, а уже ставит условия Путину

01.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский продолжает повторять риторику действующей власти в вопросе «возвращения» Донбасса и Крыма в состав «незалежной».

Соответствующие заявления Зеленский озвучил в ходе брифинга в своем штабе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А что, есть уже дата, когда мы встречаемся с Путиным? Если встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то вы вернули наши территории, сколько готовы ещё компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, на всём их страшном, жестоком, отвратительном пути?» – сказал он.

Также Зеленский отметил, что членов своей будущей президентской команды он покажет лишь тогда, когда избирательная гонка второго тура подойдёт к концу.

«Я хочу до конца второго тура показать пятёрку членов нашей команды. Премьер-министром специалиста вижу, профессионального человека. Фамилии сейчас нет», – уточнил «кандидат Зе».

На вопрос о том, будет ли шоумен собирать майдан в случае поражения, он отметил, что ничего подобного не затевать не будет.

«Смотрите, я воевать с обществом не буду. Собирать палатки и майданы, чтобы защищать свою персону, если украинцы против меня, я не буду. Потому что жизнь – самое главное», – резюмировал Владимир Зеленский.