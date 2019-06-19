Зеленский еще за Севастополь ответит

19.06.2019, Москва, Михаил Рябов

Российский писатель Эдуард Лимонов подверг резкой критике высказывания украинского президента Владимира Зеленского, пообещавшего на первой встрече с Владимиром Путиным сразу же потребовать вернуть Крым в состав Украины.

«Он начнёт с того… Это ты в драмтеатре районного масштаба будешь селянам пыль в глаза пускать. За Севастополь столько жизней отдано, что жалкий комедиант ещё тут будет выпендриваться… С каких фигов два миллиона и триста тысяч человек ПРИНАДЛЕЖАТ Украине? Они принадлежат самим себе. Да ещё семь миллионов в Донецкой и Луганской областях — Донбасс. И кто такая эта Украина? Стюпид тётка-доярка?» – пишет Лимонов в своем блоге.

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«Храбрый какой! …Смотри, не обкакайся, однако, на пороге у Путина! У французов есть выражение «разговоры на лестнице». Это о тех, кто побывал у серьёзных людей, молчал там, как рыба об лёд, но выйдя, закрыв за собой дверь, оказавшись на лестнице, воспроизводит себе под нос или озвучивает спутникам те фразы, которые он не решился сказать серьёзному человеку или серьёзным людям», – рассуждает автор.

«Ещё одна фраза Зеленського этих дней: «С Украиной не следует говорить на языке угроз». Так никто, к сожалению, и не говорит с Украиной на языке угроз. А нужно бы. И употреблять короткие фразы — «Цыц!», «Брысь!» — вот какие фразы нужно употреблять по отношению к Украине.

Ври, да не завирайся! Ты что, не знаешь, что Украине вовеки не видать Крыма и Донбасса, как своих ушей. Никогда не увидишь. А ещё есть пословица «Что с возу упало, то пропало!».

«Крым, Донбасс… размечтался… Передел территорий России возможен только вследствие поражения России в ядерной войне, Зеленський. Обязательно ядерной. На другую войну мы, клятые москали, не будем согласны. Потому перестань гнать пургу окружающему тебя народу», – призывает Лимонов.

Скажи им откровенно, раз и навсегда, кто-то же должен эту правду донести: «Не видать нам Крыма и не видать нам Донбасса и вскорости у нас отберут и венгерские земли и румынские Бессарабию и Буковину, и польские Кресы». Готовьтесь, братие, к худшему.

Будет только худшее.

Я взрос, ходил в школу, учился украинскому языку и литературе в городе Харькове. Посему отлично знаю ваш секрет Полишинеля. А именно, что собственно Украиной имеют право называться где-то девять из 26 областей входящих сегодня административно в то, что востроносенький комедиант называет Украиной…

Все остальные области не есть украинские. Они русские румынские, венгерские, польские и даже словацкие (Это где «над Тиссой»).

Вы их стыбрили. Стыбрить стянуть, отхватить, увести, — знаете эти глаголы, пан Зеленський? Все они переводятся как «воровать», «своровать». Поэтому «Цыц!» и «Брысь!», Зеленський!» – заключает писатель.