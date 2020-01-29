29.01.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Зеленский ещё продастся России с потрохами

Антироссийские речи Владимира Зеленского отнюдь не закрывают для него перспективу диалога с Москвой – он торгует своей «самостийностью» как и прочие руководители государств-лимитрофов, и в случае, если это станет выгодно, может сделать разворот в сторону России.

Об этом в своем блоге рассуждает политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дискурс о «двух империях зла» и несчастных жертвах из числа малых стран – это идеологический базис элит всей национальной периферии. В основе пограничной идентичности это выработанное столетиями чутье элитария: примкнуть к тому, кто сейчас сильнее.

Не надо думать, что это украинская черта. Национальные элиты пограничья ведут себя похоже, потому что в основании лежит желание не только быть на стороне сильного, но и максимально выгодно продать свою лояльность. Как только Россия входит в стадию имперского роста – пограничные элиты начинают вибрировать в сторону Москвы и Петербурга. Так было и в 17-м , и в 19-м, и в прошлом веке», – напоминает Уралов.

«Поэтому президент Зеленский это идеальный политический лицедей и представитель пограничных национальных элит. Уверен, что роль Богдана Хмельницкого он тоже сыграет – коль вдруг сложатся удобные внешние обстоятельства и найдется благодарная публика. Сейчас он играет Мазепу для провинциальных хипстеров», – рассуждает эксперт.

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