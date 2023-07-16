Зеленский форсирует план Госдепа: УПЦ добьют к «Дню незалежности»

В пятницу суд в Киеве сменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу (Лебедю) с домашнего ареста на пребывание под стражей. Остаться под прежним контролем (с круглосуточным ношением электронного браслета) владыка сможет только в случае внесения залога в размере 33 миллиона 330 тысяч гривен (!) (около $900 000). Судебных зеленковских изуверов не остановило плохое состояние здоровья архиерея, страдающего диабетом. И это при том, что одновременно украинские СМИ выдали новость – под залог в 1 млн грн на свободу выпущен нелюдь из Закарпатья, продававший детей на органы.

Издевательство над митрополитом Павлом стало очередным свидетельством того, что хунта собирается в самые сжатые сроки – не исключено, что к «Дню незалежности Украины», 24 августа, – расправиться с УПЦ. Это подтверждают и слова Зеленского о необходимости «духовной независимости», и его недавний визит к Константинопольскому Патриарху Варфоломею. Специалисты считают, что Вашингтон решил резко форсировать выполнение своего плана по уничтожению канонического Православия на Украине.

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Церковные эксперты практически единодушно заявили, что наркоклоун с Банковой посулил лидеру Фанара отдать в его прямое подчинение (ставропигию) Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру (КПЛ). И все события, происходившие накануне и во время упомянутого вояжа, прямо или косвенно доказывают это.

Вот какую хронологию недавних событий привел популярный среди верующих ТГ-канал Правблог:

– 10 июня 2023 года на Фанар приехали глава Госслужбы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести Виктор Еленский, а также «митрополит» ПЦУ Евстратий Зоря; – 13 июня 2023 года нардеп из зеленковской фракции «Слуга Народа» Дунда пообещал, что к концу лета УПЦ в Украине не будет; – 23 июня 2023 года Зеленский анонсировал в своем видеообращении новые шаги к «духовной независимости» страны; – 29 июня 2023 года бывший вице-президент США Майк Пенс встретился в Киеве с президентом Украины и главой ПЦУ; – 30 июня 2023 года состоялась беседа Патриарха Варфоломея с послом Украины в Турции; – 4 июля 2023 года начался захват Киево-Печерской Лавры; – 7 июля 2023 года проведена встреча представителей УПЦ с главой Госслужбы по вопросам этнополитики и свободы совести; – 8 июля 2023 года – переговоры Зеленского с патриархом Варфоломеем.

«Ориентируясь на этот ряд событий, – пишет Правблог, – можно смело сказать, что […] был определен крайний срок, к которому Банковая хотела бы получить итоговый результат, а именно – конец лета. Скорее всего, это связано с тем, что 24 августа в Украине отмечается День независимости. И, видимо, под этот праздник Зеленский жаждет получить мощный электоральный и имиджевый «бонус» (перекрыв негатив, связанный с неудачно складывающимся контрнаступлением)».

Напомним, что в начале июля был совершен захват очередных корпусов Лавры. Абсолютно беззаконный, ибо пока нет никаких окончательных судебных вердиктов в тяжбе о разрыве договора аренды строений УПЦ. В захвате были задействованы, кроме чинуш украинского минкульта, спецназ и тероборонцы, а также, по традиции, бесноватые национал-активисты всех мастей. Они прибыли с целью опечатать монашеские кельи и корпуса митрополии, в том числе, резиденцию предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. На противостояние с ними вышли, как всегда, лаврские монахи и миряне, среди которых были женщины, дети, старики и старухи. «Красные береты» их избивали, таскали по асфальту, выкручивали им руки. Некоторых бросали в автозаки и увозили неведомо куда…

В ответ на эти бесчинства от митрополита Онуфрия тогда последовала привычная реакция: тишина. Мол, нет проблем, прекрасные маркизы. Хотя призывы к простому народу встать на защиту и Лавры, и его самого исходили как раз от священноначалия…

Митрополит Онуфрий перебрался в Феофанию, на территорию монастыря, где в мае прошлого года был подписан раскольнический акт о разрыве с Русской Матерью -Церковью. И там же обосновалась значительная часть киевской митрополии. Посему лаврские «триста спартанцев» зря о них волновались. Впрочем, этих «спартанцев» – простых искренних, верующих мирян – уже давно не триста, хотя поначалу было гораздо больше. Их в Лавре становится все меньше и меньше. И причиной этого, несомненно, является духовное и душевное уныние и разочарование в действиях (вернее, бездействии) епископата, продолжающего сюсюкаться с сатанинскими властями и, по сути, ничего не делающего для защиты Церкви, которую уничтожают у него на глазах…

Атака на Лавру продолжилась также 11 июля, уже после тусовки Зели с турецким «Бармалеем». Минкультовцы, вновь под прикрытием вооруженных автоматами тероборонцев и спецназовцев, опечатали иконные лавки и начали отжим гостиницы для паломников. И опять путь им преградили только монастырская братия и миряне. Число которых становится все меньше и меньше…

Параллельно в эти дни происходили и другие похожие события, косвенно подтверждающие намерения властей в ближайшее время отобрать у УПЦ все главные святыни и запретить ее саму. В частности, захват, с применением грубейшего насилия, собора (в г. Нетешине Хмельницкой области). Там полиция вытолкала священников и прихожан из храма прямо во время службы и сломала одной из верующих руку. А затем поглумилась вместе с «активистами» ПЦУ над святыней, запустив в алтарь какую-то бабу в штанах и пропев очередной СУГС («Слава Украине – слава героям!»).

Аналогичное нападение произошло и на собор УПЦ в Белой Церкви, что под Киевом. В ней представители властей, силовики и ПЦУшники действовали теми же методами. Правда, на сей раз им было оказано классное сопротивление в лице не только прихожан, но и самого отца – настоятеля. Он держал оборону при помощи огнетушителя, направляя его струю на осатанелых подонков. И хотя все закончилось, как всегда, грустно (полиция батюшку обвинила в хулиганстве против агрессоров), но прецедент достойного отпора все-таки состоялся, и это очень отрадно…

Данные факты свидетельствуют о том, что камарилья Зеленского решила значительно нарастить интенсив гонений на УПЦ по указке своих заокеанских шефов.

В конце прошлой недели в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная новому этапу войны укровластей против УПЦ в целом и ситуации в Киево-Печерской Лавре в частности.

Вкратце мнения участников можно суммировать так. Украинская власть хочет наживаться на великих православных святынях, которые для нее просто «музейные экспонаты». Ради этого она готова на всё. Что касается монахов, большинство из них, как считает протоиерей Игорь Якимчук, будет до последнего стоять на защите Лавры и никуда оттуда не уйдет. Эту точку зрения доказывает тот факт, что на сегодняшний день, несмотря на всё давление, предателем из братии, составляющей более 200 человек, оказался только один. Если же иноков из Лавры выгонят силой, они будут молиться в частных домах и квартирах, в лесу, под открытым небом – иначе говоря, «по-катакомбному», как первые христиане. Но Церковь не предадут. Так же и христолюбивые миряне. А «шатия» из ПЦУ оставит захваченные храмы в запустении – у них практически нет монахов, сплошь одни бесноватые «активисты»…

Россия, объявившая среди целей СВО освобождение канонической Церкви, готова вновь и вновь бороться за ее права на международной арене.

«Нам предстоят еще серьезные международные баталии за то, чтобы отстаивать права православных на Украине. МИД не оставит эту тему на плаву, мы будем и дальше реагировать. Мы будем оказывать содействие канонической Церкви Украины теми способами, которые доступны нам как международной структуре», – пообещал представитель МИД РФ Геннадий Аскальдович.

Заявление обнадеживающее, особенно на фоне неудач представителей самой УПЦ на этом поле. Однако насколько все эти шаги будут действенными? Послушаем мнение нашего давнего респондента, русского киевлянина и прихожанина Лавры Олега:

«С одной стороны, прекрасно, что Россия защищает УПЦ. Дай Бог, чтобы это было продуктивно. Но, с другой стороны, со многими российскими инициативами в мировом сообществе уже давно никто не считается. И они могут ударить бумерангом по той же УПЦ в виде нового витка гонений на нее. Кстати, сами представители УПЦ в украинских церковных СМИ неоднократно «откараскивались» от защиты российских дипломатов и заявляли, что мы, мол, вас об этом не просили. Почему? Да из страха, что их вновь назовут агентами ФСБ, вот почему… К чему я все это говорю? Да к тому, что нужно собрать «железобетонные» доказательства для таких защитительных выступлений, чтобы ни одна, простите, евросодомская сволочь не смогла отвернуть своего носа от них. А еще лучше – начать уверенно побеждать в войне и вернуть былой авторитет!.. И все равно – России большое спасибо…».