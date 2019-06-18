Зеленский – «Газпрому» после разговора с Меркель: «Не надо выкручивать руки»

18.06.2019, Берлин, Владимир Гладков

Киев получил гарантии от Германии, что украинская ГТС будет заполнена российским газом. Москва должна отказаться от попыток «выкрутить руки» Украине при подписании нового газового контракта, переговоры о котором ведутся.

Об этом в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас важно, и я услышал подтверждение от фрау Меркель, чтобы наша газотранспортная система была заполнена газом, потому что это риск, это энергетическая безопасность и безопасность страны…

Вы знаете, что у нас заканчивается контракт в конце этого года, но сейчас мы ведем переговоры и, я думаю, что в ближайшее время наши группы сядут, и мы договоримся, и никто Украине не будет, извините за такие слова, выкручивать руки», – резюмировал Зеленский.

Ранее газета «Коммерсант» написала, что из-за формирования новой власти на Украине и смены состава Еврокомиссии реальные переговоры по новому газовому контракту начнутся лишь в ноябре.

«Нас, видимо, ждут типичные переговоры «на флажке», которые будут идти долгими декабрьскими и, возможно, даже январскими ночами. Судя по поведению «Газпрома», там считают, что «Нафтогаз» и власти Украины в этой игре нервов вынуждены будут пойти на уступки. В российской компании явно готовятся к тому, что транзитный контракт может быть не продлен сразу…

Сейчас, когда существует первый «Северный поток» и в основном построен «Турецкий поток», последствия прерывания транзита для Европы будут менее масштабными, чем в январе 2009 года. Но они могут оказаться достаточными для того, чтобы Европа заставила Украину подписать «хоть что-нибудь», дав «Газпрому» время завершить обходные газопроводы», – поясняла газета.