«Зеленский, где мне жить?!» – украинские каратели подожгли поселок в ДНР
Украинские военные обстреляли находящийся вблизи от линии фронта населенный пункт Зайцево, спровоцировав пожар в жилых домах.
Видеозаписи с места событий опубликовал в своем Telegram-канале мэр города Горловка Иван Приходько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его словам, произошло прямое попадание снарядов в частные дома №14 и 16 по улице Лациса, в результате чего начался пожар.
«Порошенко е**ный, Яценюк. Посмотрите, что делается, мне негде жить, б**дь. Зеленский, правитель новый, посмотри, что у меня делается. Где мне жить? До конца допалили все: птица сгорела, утки, куры, все сгорело», – сокрушается хозяйка сгоревшего дома.
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