Зеленский – генсеку НАТО: Для наступления еще не хватает авиации и дальнобойного оружия

Необходимо простимулировать западных партнёров, чтобы заявленная военная помощь Киеву поступила на Украину быстрее запланированного.

Об этом в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я обратился к пану генсеку с просьбой помочь нам преодолеть сдержанность наших партнёров в поставках некоторого оружия, а именно дальнобойного, современной авиации, артиллерии, бронетехники. Торможение соответствующих решений – это время, которое теряется для мира, и это жизни наших воинов, которые пока не получили жизненно необходимых оборонных инструментов в соответствующем количестве», – сказал Зеленский.

Также он отметил важность новой встречи в Рамштайне накануне украинского контрнаступления.

«Важный «Рамштайн» (вы знаете, к чему Украина готовится) по поводу подготовки соответствующих шагов, и есть месседжи нашей команды, которая будет представлена на заседании. Некоторые вопросы нужно немного [простимулировать], чтобы соответственное оружие, которое усилит нашу армию на поле боя, пришло быстрее, чем оно даже запланировано.

Думаю, что важно обговорить то оружие, которое так долго Украина ожидает, соответствующий тренинг наших пилотов, соответствующее дальнобойное оружие очень конкретное с очень конкретными партнёрами, с очень конкретным количеством, о котором были договорённости. На всё это надо немного усилить влияние», – заявил украинский президент.