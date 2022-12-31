Украина после госпереворота 2014 года совершенно открыто, не стесняясь, превращалась властями майдана в территорию, лишенную суверенитета, но обладающую ценным набором ресурсов. А принимаемые Верховной радой законы, распоряжения президента и прочие законные и подзаконные акты, как яд паука, разжижали тело жертвы до нужной консистенции для удобного потребления в пищу Западом.

Один из самых ценных ресурсов – людской. Это рабочая сила, миллионами хлынувшая за рубеж ковать ВВП стран-членов Евросоюза, причём уехали и смогли закрепиться самые энергичные и способные.

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Но людской ресурс активно используется авторами переформатирования Украины в самом прямом смысле этого слова, практически с самого начала вооруженного конфликта на Донбассе. Ценными для европейцев стали многие украинцы, но лишь частично – своими здоровыми внутренними органами. И этих донорских органов появилось в большом количестве в ходе боевых действий. Бригады «чёрных трансплантологов» слетелись, как мухи на мёд. Как шутили сами жители нэзалэжной – многие украинцы успешно евроинтегрировались – кто почкой, кто печенью, кто роговицей глаза.

В 2014 году, напомним, после боёв за донецкий аэропорт, в Европе прошла информация о том, что спрос на донорские органы практически удовлетворён.

Тогда в участии в бизнесе на чужой жизни и смерти была замечена и первая законная жена бывшего президента Грузии Саакашвили, гражданка Нидерландов Сандра Рулофс. Некоторые украинские порталы еще в 2015 году сообщали, что в конце января 2015 года она привозила в Киев группу медиков-трансплантологов. Рулофс встретчалась с министром здравоохранения Украины Александром Квиташвили и украинским высшим военным руководством. А привезенные ею врачи-трансплантологи обучали украинских медиков трансплантации в сложных полевых условиях – и применять необходимую для этого аппаратуру.

Но и не это было началом «евроинтеграции» украинцев по частям. При Ющенко после победы «оранжевого» переворота, в 2007 году в нелегальных операциях по пересадке органов обвиняли израильского медика Михаэля Зиса. Украинские врачи тогда утверждали, что это был «обычный медицинский туризм». В 2009-м немецкое издание Spiegel провело журналистское расследование. Тогда выяснилось, что баварская фармацевтическая компания Tutogen покупала на Украине органы скончавшихся людей. В некоторых случаях родственникам покойных об этом не сообщалось.

Сейчас об этом вспомнили в связи с тем, что в район Артёмовска прибыла печальноизвестная Элизабет Дебрю – нидерландский трансплантолог. Вместе с ней приехали основатель частной военной компании «Моцарт» Эндрю Мильбурн и его помощники Джон Уэсли и Генри Розенфельд. Это опытные представители бизнеса на человеческих органах. Они ещё в 1999 году в Косово, при помощи местных албанских людоедов (вошедших позднее во власть «Косово») поставили на поток органы для трансплантации, изымая их в первую очередь у сербов, но и у косоваров, горанцев, оказавшихся не в то время, не в том месте.

В 2014-2015 гг. эти мясники обеспечивали безопасность работы хирургов и трафик передачи органов на Запад с территории Донбасса, где шли тяжелые бои. Порой достаточно было легкого ранения, но подходящей группы крови и наличия нужного органа, чтобы попасть на стол потрошителя-трансплантолога. Да, пожалуй, лёгкое ранение было как раз преимуществом в глазах торговцев органами – им нужны не поврежденные осколками или взрывной волной органы.

Сегодня говорить о «черной трансплантологии» не вполне уместно. Она становится всё белее и белее. Ещё в 2019 году был принят закон «О трансплантации анатомических материалов человека».

Согласно тому документу, каждый гражданин Украины может дать согласие или же отказаться от посмертного донорства. А главным идеологом принятия закона на Украине выступала и. о. министра здравоохранения страны — гражданка США — Ульяна Супрун, в народе – “Доктор Смерть”. Она выполнила свою миссию на Украине, которую не скрывала с самого начала: её главной задачей было принятие закона о трансплантологии.

Но этот закон не разрешал свободную торговлю органами на Украине, хотя, кого и когда это могло остановить. Более того, из-за обнищания населения, было немало желающих добровольно лишиться части своего тела в обмен на денежное вознаграждение.

Дальше – больше и циничнее. Явно готовясь к боевым действиям, Верховная Рада еще в декабре 2021 года принимает Законопроект № 5831 – о расширении круга лиц, «уполномоченных принимать решения о порядке изъятия анатомических материалов, предоставить возможность использования электронного согласия на трансплантацию». Теперь украинцы, в том числе дети, смогут посмертно стать донорами органов без необходимости их нотариального согласия на это.

В новом законе полностью изъято право назначать своего полномочного представителя, который после смерти человека может сообщить, давал ли умерший (погибший) согласие на посмертное донорство.

Согласие может быть и в электронном виде, а выдать его может и госпиталь, и даже командир.

Так что, конвейер по экспорту внутренних органов украинцев заработал в полную силу.

И «чёрной» эту систему трансплантологии уже не назовёшь – всё по закону! Украинцы оказались «достойны» той же «любви» европейцев, американцев – всех, кто может заплатить – какую испытывает любитель стейков из говядины к быку мясной породы.

Интересно, а какой вклад в ВВП Украины вносит такая деятельность? Пора уже отражать её в статистических показателях экономики Украины.