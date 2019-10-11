11.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
economics, Общество, Политика, Россия, Украина
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Зеленский готов броситься в экономические объятия к «агрессору»

При нынешней власти Украина не сможет возобновить политические отношения с Россией, а лишь реанимирует экономические связи, как это удалось Грузии после войны 2008-го года.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, риторика, что Россия является «оккупантом» и «агрессором» сохранится, но при этом же РФ снова станет «любимым торговым партнером» для Украины.

«Прагматизация, рационализация – да.

Грузинский сценарий, при котором могут восстановить даже авиасообщение, могут восстановить экономические отношения без признания или без решения политических вопросов.

Прагматизация и рационализация экономических отношений – да.

Политически пока что все останется как есть. (Агрессор, оккупант), но при этом – любимый торговый партнер», – заявил Бортник.

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