21.04.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Украина
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Зеленский готов к компромиссам с Россией – киевский политолог




Российский президент Владимир Путин не соглашается на инициативы Киева по Донбассу.

Об этом в комментарии «Коммерсанту» заявил глава киевского Института прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, ранее работавший на президента Украины Петра Порошенко, а теперь, по имеющейся информации, обслуживающий интересы Владимира Зеленского.

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По словам политолога, украинскому президенту приходится действовать в условиях «негибких рамок», что объясняет сложность положения Зеленского.

«Он искренне готов идти на компромиссы. Но с одной стороны, к этому не готов Путин, а с другой — часть украинцев. И Зеленский упирается в ограничения с обеих сторон», – сказал эксперт.

При этом он утверждает, что именно Зеленский якобы вывел мирный процесс из тупика.

«С его приходом произошла определенная разморозка. Обмены, разведение войск, встреча в «нормандском формате» — это продвижение вперед», — говорит политолог.

При этом он считает, что пандемия коронавирусной инфекции сопоставима с военными проблемами, с которыми столкнулся в свое время Петр Порошенко.

«Как Порошенко столкнулся с ситуацией войны, так Зеленский — с проблемой карантина и глобальных последствий. Это сломает его президентство. Посмотрим, очень сильно или частично», – резюмировал Фесенко.

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