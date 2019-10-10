Зеленский готов к отставке и личной встрече с Путиным

10.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский готов в любой момент отречься от власти, чтобы не допустить кровопролития на Майдане.

Об этом он заявил на встрече с журналистами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Зеленского, он не боится протестных акций, но себя считает единственным, кто может привести страну к миру.

«По поводу Майдана и так далее – я ничего этого не боюсь. В любой момент, в любую секунду. Если общество действительно не захочет, чтобы моя команда продолжала, чтобы я не был президентом – кровопролития не будет. Я очень спокойно к этому отношусь. Но люди должны знать, что они изберут. Они точно не изберут тогда прекращение войны и они точно будут избирать среди того «меню товаров», которое есть на «рынке» этом, продажном политическом рынке. Они сейчас могут посмотреть, кто в этом «меню» есть», – заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что хочет запомниться как президент, прекративший войну, и хотел бы личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Встречаться мы можем в двух форматах – «нормандский формат» и встреча прямая моя с президентом России. Об этой прямой встрече никто не говорит, потому что все против. Я знаю одно, что эта встреча должна быть. Если мы хотим закончить войну, она должна быть», – сказал украинский президент.

Он также подчеркнул, что встреча в «Нормандском формате» готовится, ее даты пока неизвестны, но ее не будет, если на линии разграничения продолжатся перестрелки, которые устраивают «приезжие».

«Пока туда будут приезжать разные люди с двух сторон, которые не хотят разведения и будут случайно постреливать, разведения не будет. Не будет разведения – не будет «нормандского формата». Вот и все, потому я и говорю – теперь все зависит и от нашей стороны», – резюмировал Зеленский.