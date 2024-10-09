Зеленский готов на безумный поступок, как Гитлер – Артамонов

Зеленский способен совершить напоследок самый безумный поступок, чтобы запомниться в истории надолго, как Гитлер. Это произойдет, если от него откажется Запад и начнет переговорный процесс с Россией.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал журналист, военно-политический эксперт Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас такое ощущение, что Зеленский полностью проиграл свою последнюю ставку. И после этого начинается самое страшное, потому что крысу загнали в угол, и она опасна, как тигр. Вот что сейчас сделает Зеленский – это самый тяжёлый момент. Кстати, он и говорил, что 2024-й будет судьбоносным годом. И что, он решил сделать, как Гитлер? Хлопнуть дверью так, чтобы весь мир запомнил? Не знаю, но момент очень опасный, честно говоря», – подчеркнул он.

По словам эксперта, России предстоит вдвое увеличить армию, поскольку линия противостояния стала длиннее.

«Поэтому был 1 миллион, станет 2 миллиона. Потому что Белгородчина, потому что Курская область, опасность для Курчатова, и надо строить линию обороны. Всё зависит от того, как они будут на это реагировать», – уточнил Арамонов.

Он не исключил, что Зеленского могут придушить в бункере, сославшись на российский спецназ.

«Я понимаю, что его всячески лелеют и холят, чтобы потом зарезать, как какую-нибудь жертвенную овцу, чтобы прохайповать на его смерти. Если сейчас они от него откажутся и пойдут путём переговоров, мы на это пойдём. Но не на их условиях – когда мы там остановимся, заморозим что-то. Я знаю, что наше руководство никогда не предаст армию. Оно не пойдет тем путём, когда армия может быть недовольна. Потому что, если я помню о 1918 годе, то уж, наверное, люди умнее меня помнят об этом очень хорошо. У нас сейчас более 1 миллиона человек, привыкших быть на фронте и знающих цену крови, и цену своим врагам. Я убеждён, что будет принято правильное решение – никто цели спецоперации не отменял», – заключил Артамонов.