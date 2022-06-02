Зеленский готов разнести Украину в труху в надежде выйти «победителем»

Новости Украины

Президент Украины Зеленский уверен, что «победит Россию», и его биографию будут изучать в школах всего мира.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленскому министерство обороны в Киеве и даже весь Киев вместе со всей Украиной совершенно не жалко. Людей, которые необходимы для управления страной, оттуда можно вывезти, я думаю, что они оттуда давно выведены. Кирпичи, в которые мы разнесём ракетным ударом, ну, меньше будет зданий в Киеве, ради Бога. Можно его офис разнести. Ультиматумы ему уже предъявляли. Он наплевал на эти ультиматумы и воюет дальше. Насколько ему жалко Украину, украинские города – посмотрите на Мариуполь. Ну, его сравняли с землёй, Волноваху сравняли с землёй. Ну и что? Они хоть почесались? Они говорят: мы из Харькова, из Днепропетровска, из Запорожья и из Киева сделаем то же самое, для того, чтобы показать всему миру, какой Россия страшный агрессор, как она уничтожает Украину и убивает украинцев», – рассказал Ищенко.

По его мнению, Зеленский боится только своих укронацистов и армию.

«Он (президент Украины Зеленский – ред.) уверен, что он будет героем, остановившим Россию, что на каждом квадратном метре планеты ему поставят памятник, что его биографию будут учить во всех школах мира. Если он чего и боится при этом, то боится собственных украинских нацистов, потому что они рядом под боком и в любой момент могут прийти. Боится своих военных, потому что он их презирает и понимает, что они презирают его. Боится, что в один прекрасный день – они к нему придут и скажут: здесь не ты Бонапарт, а я Бонапарт», – объяснял политолог.