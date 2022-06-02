Зеленский готов разнести Украину в труху в надежде выйти «победителем»

02.06.2022  19:19 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Президент Украины Зеленский уверен, что «победит Россию», и его биографию будут изучать в школах всего мира.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Зеленский уверен, что «победит Россию», и его биографию будут изучать в школах...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Зеленскому министерство обороны в Киеве и даже весь Киев вместе со всей Украиной совершенно не жалко. Людей, которые необходимы для управления страной, оттуда можно вывезти, я думаю, что они оттуда давно выведены. Кирпичи, в которые мы разнесём ракетным ударом, ну, меньше будет зданий в Киеве, ради Бога. Можно его офис разнести.

Ультиматумы ему уже предъявляли. Он наплевал на эти ультиматумы и воюет дальше. Насколько ему жалко Украину, украинские города – посмотрите на Мариуполь. Ну, его сравняли с землёй, Волноваху сравняли с землёй. Ну и что? Они хоть почесались? Они говорят: мы из Харькова, из Днепропетровска, из Запорожья и из Киева сделаем то же самое, для того, чтобы показать всему миру, какой Россия страшный агрессор, как она уничтожает Украину и убивает украинцев», – рассказал Ищенко.

По его мнению, Зеленский боится только своих укронацистов и армию.

«Он (президент Украины Зеленский – ред.) уверен, что он будет героем, остановившим Россию, что на каждом квадратном метре планеты ему поставят памятник, что его биографию будут учить во всех школах мира.

Если он чего и боится при этом, то боится собственных украинских нацистов, потому что они рядом под боком и в любой момент могут прийти. Боится своих военных, потому что он их презирает и понимает, что они презирают его. Боится, что в один прекрасный день – они к нему придут и скажут: здесь не ты Бонапарт, а я Бонапарт», – объяснял политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть