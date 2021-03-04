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04.03.2021, Москва, Михаил Рябов
 
Дзен, Политические репрессии, Россия, Украина
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Зеленский готовит арест политолога Михаила Погребинского

Новости Украины

Вслед за обыском и арестом СБУ военного историка Юрия Дудкина, часто выступавшего на закрытых телеканалах Виктора Медведчука, за решетку может быть брошен и известный киевский политолог Михаил Погребинский.

Об этом в своем блоге пишет российский политолог Максим Жаров, отметив, что украинские СМИ уже опубликовали сведения об угрозе ареста Погребинского со ссылкой на источники.

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«На Украине в рамках укрощения клиентелы Медведчука зреет «дело политологов». В рамках этого дела обвинение в госизмене может быть предъявлено хорошо известному в России киевскому политологу Михаилу Погребинскому.

По тому, как Кремль прореагирует на это обвинение и вполне вероятный последующий арест Погребинского, издавна близкого к Медведчуку, можно будет судить о степени влиятельности самого Медведчука в кремлёвских коридорах. Также станет понятной и действующая стратегия Кремля на Украинском фронте, если таковая у Кремля сейчас имеется.

В связи с этим не исключено, что и сама утечка в украинские СМИ об уголовном деле в отношении Погребинского имеет целью снятие российской реакции на планируемую акцию против него», – отмечает Жаров.

Напомним, что сам Погребинский во время президентских выборов высказывал поддержку Владимиру Зеленскому, затем достаточно долгое время призывал дать возможность новому главе государства, наконец, начать выполнять обещания избирателям. В последние месяцы Погребинский жестко критикует Зеленского.

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