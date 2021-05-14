Зеленский готовит для себя пророссийского кандидата во втором туре

14.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский начал реализовывать сценарий своего избрания на второй срок. В эту канву ложится преследование оппозиционного политика Виктора Медведчука, которого обвиняют в госизмене, но отпустили под домашний арест.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил депутат Верховной рады, бывший член президентской фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дубинского, по задумке Зеленского, если во второй тур выборов выйдут он и пророссийский кандидат, то действующий президент одержит победу, а преследование Медведчука накручивает его рейтинг.

«В моем понимании мы сейчас вступили в спектакль, сценарием которого является второй тур президентских выборов по сценарию 1996 года «Кучма против Симоненко». То есть сегодня ведется подготовка, господином Зеленским написан четкий сценарий, по которому во второй тур президентских выборов 24-го года должен выйти пророссийский кандидат. Вне зависимости – это будет Медведчук, это будет его супруга Марченко, это будет Бойко, но сценарий именно такой. Для чего он нужен Зеленскому?

Он нужен в случае, когда во втором туре президентских выборов окажется пророссийский кандидат и Зеленский, это будет гарантировать Зеленскому полную поддержку Запада и полностью закрытые глаза Запада на все эти беззакония, антиконституционные действия и возможную коррупцию, которая есть в офисе Президента. Это очень четкий и продуманный сценарий, который мы уже сейчас видим, как начал реализовываться. Тому есть объективные доказательства, и то, что Медведчук сегодня был отправлен под домашний арест, хоть и круглосуточный, мне кажется, большего доказательства не нужно», – заявил Дубинский.