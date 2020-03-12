Зеленский готовит капитуляцию! – у Порошенко подбивают на бунт

12.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская власть готовится капитулировать перед Москвой, пойдя на условия России по Донбассу, о чем свидетельствует цепочка действий команды Владимира Зеленского.

К такому выводу в своем блоге пришел депутат Верховной Рады Владимир Арьев, комментируя события последних дней, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арьева, власть, якобы, устраивает точечные проверки того, как население отнесется к развороту в сторону РФ. Соратник Петра Порошенко пригрозил, что это может обернуться нынешнему руководству Украины свержением и бегством из страны.

«А теперь следим за руками:

– ОПЗЖшники во главе с Медведчуком едут в Москву встречаться с депутатами Думы, Медведчук с Путиным. Заявляют о будущем «прорыве», и власть вообще не принимает никаких мер против этих коллаборационистов;

– параллельно Ермак, председатель офиса Зелинского, о чем-то договаривается в Минске с путинским Козаком, в результате чего обезьяны из «ДНР» под канонаду новых обстрелов российскими войсками украинских позиций кричат о прямых переговорах. А этого давно добивается Кремль;

– министр обороны нагло врет о «недосягаемости» стандартов НАТО, давая соответствующие сигналы, а человек-Сивохо твердит о «внутреннем конфликте»;

– Слуги Зеленского в ВР регистрируют законопроект о НАБУ, который теоретически может привести к срыву безвизового режима с ЕС вследствие нарушения соглашения;

– большинство населения занято коронавирусом и паническими закупками, и это еще экономический кризис не ударил как следует;

– под антикоррупционным судом силовики проводят максимально приближенные к реальности учения по разгону демонстрантов, точно как за год до падения режима Януковича. Устрашить задумали, наивные мои?

Итак, под шум паники, готовится слив страны врагу и идет испытание основ для разворота от евроатлантической интеграции, еще и с демонстрацией силы. Только что-то мне кажется, в их Ростове уже могут готовиться к приему гостей», – написал Арьев.