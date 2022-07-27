Зеленский готовит кровавое шоу «Контрнаступление» на День независимости

27.07.2022  14:23 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

После провала контрнаступления ВСУ на освобождённый Юг Украины Запад наконец поймёт, что финансировать Киев нет никакого смысла.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил  депутат Верховной рады прошлых созывов от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После провала контрнаступления ВСУ на освобождённый Юг Украины Запад наконец поймёт, что финансировать Киев...

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«Мы имеем дело с актерами, продюсерами, режиссерами, и они попытаются из этого контрнаступления сделать какое-то шоу. Это потребует от них в определённой мере привязать это к какой-то дате. Когда была озвучена идея, что 3-6 недель, ничего лучшего я не нашёл, кроме 24 августа. 24 августа, День независимости, и скорее всего, за несколько дней до Дня независимости начнётся контрнаступление.

Это очень важно, потому что мы понимаем, чем оно закончится, но люди в Украине не должны этого понимать. У них должен быть люфт времени для того, чтобы Зеленский, его команда озвучили – сегодня наши бойцы идут в День независимости. Будут озвучивать – наши «хлопцы и девчата гынуть» за нашу общую «незалежность».

Здесь есть очень большая опасность. Опасность заключается в чём? В какой-то кратковременной политической перспективе Зеленскому это будет выгодно, а в долгосрочной перспективе не думаю, что ему очень будет интересно.

Потому что в случае провала, а он неминуемо будет в случае контрнаступления, Запад поставит вопрос: так, подождите, мы же финансируем вас – раз,  мы даём вам оружие – два. Мы вас финансируем не для того, чтобы вы нас потешили на экранах телевидения, а мы даём вам это оружие для того, чтобы вы показали себя на поле боя. А если вы на поле боя везде проигрываете, в том числе и готовясь к этому контрнаступлению, то есть ли смысл вас финансировать?» – сказал Килинкаров.

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