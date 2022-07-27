Зеленский готовит кровавое шоу «Контрнаступление» на День независимости

После провала контрнаступления ВСУ на освобождённый Юг Украины Запад наконец поймёт, что финансировать Киев нет никакого смысла.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Верховной рады прошлых созывов от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Мы имеем дело с актерами, продюсерами, режиссерами, и они попытаются из этого контрнаступления сделать какое-то шоу. Это потребует от них в определённой мере привязать это к какой-то дате. Когда была озвучена идея, что 3-6 недель, ничего лучшего я не нашёл, кроме 24 августа. 24 августа, День независимости, и скорее всего, за несколько дней до Дня независимости начнётся контрнаступление.

Это очень важно, потому что мы понимаем, чем оно закончится, но люди в Украине не должны этого понимать. У них должен быть люфт времени для того, чтобы Зеленский, его команда озвучили – сегодня наши бойцы идут в День независимости. Будут озвучивать – наши «хлопцы и девчата гынуть» за нашу общую «незалежность».

Здесь есть очень большая опасность. Опасность заключается в чём? В какой-то кратковременной политической перспективе Зеленскому это будет выгодно, а в долгосрочной перспективе не думаю, что ему очень будет интересно.

Потому что в случае провала, а он неминуемо будет в случае контрнаступления, Запад поставит вопрос: так, подождите, мы же финансируем вас – раз, мы даём вам оружие – два. Мы вас финансируем не для того, чтобы вы нас потешили на экранах телевидения, а мы даём вам это оружие для того, чтобы вы показали себя на поле боя. А если вы на поле боя везде проигрываете, в том числе и готовясь к этому контрнаступлению, то есть ли смысл вас финансировать?» – сказал Килинкаров.