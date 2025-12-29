Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киевский диктатор Зеленский, отвечая после переговоров с Дональдом Трампом на вопрос журналистов, допустил возможность голосования находящихся за границей граждан Украины на референдуме о судьбе занятых Россией территорий.

Зеленский при этом упомянул о миллионах беженцев в Европе, но умолчал об украинцах в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В Польше, в Чехии – у нас там миллионы людей. Референдум – это то же самое, что и выборы. Люди приходят и голосуют, у них есть право. Если мы дойдем до решения о референдуме, нужна будет инфраструктура – в Европе, в основном в Европе – это непросто, это нельзя сделать за день», – сказал Зеленский.

Если участки для голосования не будут открыты в России, где также находятся миллионы украинских граждан, это будет инструментом для фальсификации голосования.

Дело в том, что среди убежавших на Запад украинцев самые «упоротые» настроения – именно эта публика, отсиживающаяся вдалеке от линии фронта и бомбежек, требует продолжения войны до «границ 1991 года».