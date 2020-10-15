Зеленский готовит легализацию интервенции НАТО

15.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Офис Владимира Зеленского готовит почву для легализации военных баз НАТО на Украине, а также заброски войск Великобритании и США к линии фронта в Донбассе. Такой вариант развития событий не исключают наблюдатели, комментирующие последние действия украинской власти.

Как уже сообщал «ПолитНавигатор», вчера стало известно о неожиданной инициативе Зеленского – провести одновременно с местными выборами, назначенными на 25 октября, некий опрос граждан на выходе с избирательных участков.

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Первоначально считалось, что опрос – это трюк политтехнологов с целью повышения обрушившегося рейтинга власти, поскольку гражданам предложено поддержать инициативы из разряда «за все хорошее, против всего плохого» вроде пожизненных тюремных сроков для крупных коррупционеров.

Однако сегодня, когда стали известны все пункты опроса Зеленского, стало понятно, что задумка не ограничивается лишь заботой об утраченной популярности комика-президента.

Итак, помимо уже упомянутой вечной посадки коррупционеров, в опрос включен пункт о сокращении числа депутатов Верховной рады до 300 – что также должно благосклонно быть воспринято обществом, где нардепы имеют имидж казнокрадов, бездельников и мажоров.

Еще один пункт – о легализации конопли в медицинских целях может быть благосклонно воспринят молодежной прослойкой «хипстеров» – как украинских избирателей Зеленского, так и сочувствующих им любителей «травы» на постсоветском пространстве, часть из которых даже может решить о переезде на Украину после «легалайза».

Однако самое интересное в опросе от Зеленского касается Донбасса. Однако речь идет отнюдь не об отношении граждан к особому статусу Донецка и Луганска, который предполагается по Минским соглашениям. Вместо этого Зеленский предлагает создание некоей «свободной экономической зоны».

«Все же понимают, что иностранные инвестиции так и попрут в эту СЭЗ, пока рядом идут боевые действия», – иронизирует политолог Владимир Корнилов.

Он также напоминает об абсурдности ситуации: как известно, Киев под предлогом нестабильности в прифронтовых районах Донбасса выборы отменил, а, значит, и опрос от Зеленского там проводиться не будет.

«Поразительный признак шизофрении: запрещать голосование в Донбассе «из соображений безопасности» и одновременно спрашивать о создании какой-то зоны в этом же Донбассе. Даже любопытно: Зе собирается свой опрос и там проводить или ему достаточно знать мнение киевлян да львовян?» – указал Корнилов.

Финальный пункт опроса от Зеленского – также касается и Донбасса, и Крыма. Комментаторы предполагают, что президентский офис готовит общественное мнение к иностранной военной интервенции.

«Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештскому меморандуму для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?» – так звучит этот пункт.

Как известно, Будапештский меморандум подписали государства Запада после отказа Украины от ядерного оружия в начале 1990-х. Киев настаивает, что США и Великобритания тогда гарантировали защиту Украине. Однако на Западе указывают, что меморандум не имел статус обязательного для выполнения.

Тем не менее, считают эксперты, теперь этот пункт опроса с упоминанием меморандума может быть использован для приглашения НАТО развернуть свои базы на Украине.

Одесский журналист Юрий Ткачёв выразил мнение, что весь этот опрос затевается ради последнего пункта, про Будапештский меморандум.

«Ясно, что это про США и Великобританию как гарантов территориально целостности. Думаю, что это будет использовано потом как основание для размещения американских и британских баз на территории Украины. Британцев, в частности, сильно интересует база на Азовском море, куда у них нет доступа. А американцы, безусловно, будут рады разместить пусковые установки крылатых ракет малой дальности с ядерными боеголовками в Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях, сохранив подлётное время до объектов на юге России до нескольких минут и делая эти ракеты принципиально неуловимыми системами ПРО», – предположил Ткачёв.

Киевский блогер и бизнесмен Денис Гороховский также «оценил» вопрос о меморандуме.

«Это самый милый вопрос. По сути, тут написано: «Можно мы обратимся к США и Великобритании с призывом ввести их военный контингент на Донбасс?» – написал Гороховский у себя в Telegram.

«Тут стоит вспомнить, что происходило вокруг Украины в последнее время. Помните про учения НАТО, про полеты авиации США около границ с Крымом?

А недавно Зеленский ездил в Британию. Где как он сам признался встречался с руководителем британской разведки Ми-6. И обсуждал тему (цитата) «защиты суверенитета и территориальной целостности Украины».

То есть, в целом, слишком много появляется свидетельств того, что Украину пытаются втянуть в какую-то очень серьезную военную историю как части глобального противостояния Запада и России», – делится опасениями киевская журналистка Олеся Медведева.