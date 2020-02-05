05.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
Медицина, Украина, Экономика коллапса
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Зеленский готовит массовое закрытие больниц по Украине


Правительство Украины готовит отмену субсидий на содержание медицинских учреждений. Теперь они будут вынуждены сами зарабатывать на свое содержание, что приведет к массовому закрытию больниц.

Это следует из опубликованного Кабмином проекта постановления о программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году, сообщила на пресс-конференции в Киеве кандидат медицинских наук Валентина Маркевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представьте – районная больница, там 400 человек работает. Чтобы содержать эту больницу, нужно в среднем 45 миллионов на зарплату и коммунальные платежи. Но нужно же заработать эти деньги! Вы же понимаете, что с 1 апреля – уже все, закрывается лавочка, субсидирования не будет. Все ложится на больницы и на бюджеты», – сказала она.

Маркевич прогнозирует, что местные власти будут вынуждены закрывать больницы.

Украинская власть уже проводила «реформу», внедрив телемедицину, но реального улучшения это не дало.

«Давайте спросим у людей – ощутили ли они какое-то улучшение после этой реформы? Не все могут записаться онлайн. Доступность медицины на сегодня нулевая. И все это опять ляжет на людей, на нас с вами. Где пресловутая страховая медицина, которую обещал Владимир Александрович?» – сказала Маркевич.

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