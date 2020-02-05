Зеленский готовит массовое закрытие больниц по Украине

05.02.2020, Киев, Игорь Петров

Правительство Украины готовит отмену субсидий на содержание медицинских учреждений. Теперь они будут вынуждены сами зарабатывать на свое содержание, что приведет к массовому закрытию больниц.

Это следует из опубликованного Кабмином проекта постановления о программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году, сообщила на пресс-конференции в Киеве кандидат медицинских наук Валентина Маркевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представьте – районная больница, там 400 человек работает. Чтобы содержать эту больницу, нужно в среднем 45 миллионов на зарплату и коммунальные платежи. Но нужно же заработать эти деньги! Вы же понимаете, что с 1 апреля – уже все, закрывается лавочка, субсидирования не будет. Все ложится на больницы и на бюджеты», – сказала она.

Маркевич прогнозирует, что местные власти будут вынуждены закрывать больницы.

Украинская власть уже проводила «реформу», внедрив телемедицину, но реального улучшения это не дало.

«Давайте спросим у людей – ощутили ли они какое-то улучшение после этой реформы? Не все могут записаться онлайн. Доступность медицины на сегодня нулевая. И все это опять ляжет на людей, на нас с вами. Где пресловутая страховая медицина, которую обещал Владимир Александрович?» – сказала Маркевич.