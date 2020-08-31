Зеленский готовит Одессе еще одну трагедию

31.08.2020, Киев, Игорь Петров

Юморист Олег Филимонов, известный по передаче «Джентельмен шоу» выдвинут в мэры Одессы от партии Владимира Зеленского сегодня на съезде в Киеве.

Выборы состоятся в октябре. Эксперты допускают, что Филимонов может быть техническим кандидатом с целью отстранения от власти нынешнего градоначальника – экс-«регионала» Геннадия Труханова, который, несмотря на претензии к работе и заигрыванию с националистами, воспринимается избирателями как «свой сукин сын».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Филимонов не рассматривается одесскими элитами как серьезный претендент, рассказал «ПолитНавигатору» президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

«В свое время, когда на пост губернатора Одесской области Порошенко назначил Саакашвили, я общался с одним из «зубров» одесского бизнеса и поинтересовался его мнением о том, удержится ли Саакашвили на этом посту. Он сказал, что не удержится, поскольку у него нет денег. Так и получилось.

Ментальность Одесского региона предполагает серьезное отношение к деловым качествам человека, его способности проявить себя, продемонстрировать какие-то бизнес-достижения. Филимонов в этом плане пустышка. В глазах людей, составляющих своего рода «теневой Кабинет министров Одессы», он не выглядит как серьезная фигура, которую можно рассматривать в качестве мэра.

С другой стороны, нынешняя предвыборная кампания партии «Слуга народа» направлена на то, чтобы формировать какие-то договорные отношения с уже состоявшимися лидерами. Думаю, что Труханов в этом плане им абсолютно не по зубам. Вряд ли он пойдет на какое-то сотрудничество со «слугами», он ничего от этого получить не может.

Филимонова мне даже по-человечески жалко. Всем ясно, что он заведомо проигрышен. Чуда не будет, его не изберут. Он, конечно, это переживет, он комик», – рассуждает Сергей Шабовта.

Одесский политик Вячеслав Азаров, ранее сам участвовавший в выборах мэра, считает Филимонова техническим кандидатом.

«Долго бродившие слухи о выдвижении Филимонова кандидатом в мэры Одессы, наконец, материализовались на съезде правящей партии. Публика делает из этого выводы, что Труханову удалось договориться с офисом президента, раз там утвердили такого слабого соперника. Возможно и так, но всё будет ясно из стратегии, которую изберет штаб кандидата «Слуги народа». Если он, подобно Зеленскому на президентских выборах, станет профессионально потешаться над негативными аспектами деятельности одесского мэра, то сможет серьезно обрушить его рейтинг. Ведь залетов у Труханова на хороший детективный сериал, а одесситы не любят осмеянных чиновников. И тогда в лидеры выйдет кто-то третий», – отмечает Азаров в своем блоге.

Экс-депутат Верховной рады Василий Волга, напротив, считает ошибкой несерьезное восприятие Филимонова.

«Юго-восток Украины поддержал Зеленского в прошлом году, а ведь он называл Юго-восток мразями, высказывался в поддержку войны на Донбассе и пр. Зеленский оказался «продолжением» Порошенко, хотя от него ожидали, что он остановит войну и принесет мир. Но сегодня все видят, что он – просто клоун, играющий на рояле, и он не является чем-то еще кроме клоуна.

Кроме того, он очень удобная для олигархов фигура. Он не мешает им грабить страну. К сожалению, Юго-восток трезвеет очень медленно.

Сейчас в мэры Одессы предложили еще одного клоуна, который не имеет ни образования, ни подготовки, ни опыта работы, ни адекватного представления о том, насколько сложная и тяжелая ситуация в стране сейчас.

Дело клоунов – веселить людей. Филимонов ничего кроме как веселить людей на своей передаче не может. Одесса на выборах может «пошутить», и выберут его, а не такого человека, который действительно представляет интересы реальной Одессы, не националистической, не такой, которая ведет насильственную украинизацию и искореняет любое свободолюбие. Устроят в Одессе клоунскую Украину, «зеленскую». Если это произойдет, это будет еще одной трагедией», – сказал Василий Волга.