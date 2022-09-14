Зеленский готовит под Харьковом новую фальшивку – Бучу-2

Новости Украины

Украинские каратели не случайно закрыли на две недели въезд и выезд в захваченные города Харьковской области. Там спешно идёт подготовка к созданию новой фальшивки по аналогии с Бучей под Киевом. В качестве «жертв россиян» будут представлены тела замученных и расстрелянных украинскими карателями местных пророссийских жителей. Проверить это легко – если бы реально были шокирующие кадры, то они давно бы уже оказались в Сети.

Об этом в колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает политолог Александр Дудчак.

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Киевские методички не изменились со времен – даже не «Бучи», а с самого начала агрессии Украины против республик Донбасса, с момента появления республик. Обвинять других в преступлениях, которые совершили сами, – норма для киевского режима. «Взорвался кондиционер», – все прекрасно помнят, какое циничное оправдание изобрели киевские теле-лжецы бомбардировке центра Луганска, после которого погибли первые мирные жители в той войне.

Сколько потом будет – «сами себя обстреляли»… Восемь лет защитники Донбасса «сами себя обстреливали». Сами запускали по своим домам «Точки-У», находящиеся на вооружении Украины. И уже в ходе СВО – так же, «сами себя обстреливают», но уже российские войска, контролируемую ими Запорожскую АЭС.

Зверства ВСУ в Буче по уровню цинизма и лжи вывели киевскую пропаганду на новый уровень. Откровенные, очевидные факты нелепых нестыковок в снятых ими же видеосюжетах – никого не волнуют. Ни авторов, ни зрителей на Украине и на Западе.

И вот, после отхода союзных сил с территории Харьковской области, украинские СМИ потихоньку начали публиковать «свидетельства очевидцев» – намеки на скорые истории о зверствах и массовых захоронениях мирных жителей, якобы замученных российскими военными, по примеру «Бучи». Разговоров много, фото-подтверждений нет. Нет «подтверждений» сейчас, но вскоре будут. После визита Зеленского должны появиться. Он уже заявил, что «у них один и тот же след, ничего нового я не увидел».

Тот редкий случай, когда Зеленский сказал правду – у преступлений против мирных жителей след один и тот же. Да, и вновь повторили про «ужасную бедность русни» – снова рассказки про то, как российские солдаты тянут электрочайники и стиральные машины. В Буче говорили и про асфальт – его тоже вывозили, «в России же его нет»!

У них в Буче ушло около пяти дней, чтобы собрать тех, кто проявил лояльность российским солдатам, замучить, расстрелять, привезти телеоператоров, снять, распространить фейки по своим и зарубежным СМИ. К огромному сожалению, сейчас картинка будет масштабнее, и они не будут затягивать.

По свидетельству очевидцев, оставшихся на территории вновь занятой ВСУ, – огонь без разбору по местным жителям начинался сразу же, как только украинские подразделения входили в населенный пункт.

Преследование инакомыслящих – уже пройденный этап. Фильтрация населения на территориях, подконтрольных Киеву практически закончена. Рейды СБУ по квартирам жителей Харькова, Николаева, Киева и других городов, пополняют братские могилы и списки пропавших без вести.

Теперь врагом стали все, кто оставался на территории освобожденной, но не удержанной Россией. Для того, чтобы стать жертвой, не обязательно проявлять словом и делом свои убеждения. Достаточно всего лишь проживать там, где еще недавно были русские войска и не решиться на эвакуацию.