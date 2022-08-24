Зеленский готовит «жёсткий ответ» России – и не знает, поедет ли потом на G20

Новости Украины

Будет ли присутствовать президент Украины в ходе встречи стран G20 в ноябре, до конца не ясно, все будет зависеть от ситуации на фронте.

Об этом в ходе выступления в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается большой двадцатки (G20 – Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой – ред.) до ноября еще много времени. Я сказал, на каких условиях мы готовы быть, и благодарны за то, что Украину пригласили, поэтому в каком формате – это будет зависеть от многих факторов. В первую очередь, для меня, от того, что будет происходить у нас в стране, что будет происходить на полях войны, на фронте», – заявил Зеленский.

Он пригрозил мощным ответом в случае удара по Киеву.

«Что будет делать Украина, если будут бить по Киеву? Тоже самое, что и сейчас. Потому что для меня, как для президента, я уверен для каждого украинца, Киев, Чернигов, Донбасс, все это одинаково. Там все наши украинцы живут. Харьков, Запорожье. И ответ такой же самый будет, как и в этих городах. Будут бить нас – будут получать ответ, мощный ответ. Хочу сказать с каждым днем, я думаю, вы это видите в информационном пространстве, с каждым днем этот ответ будет нарастать и будет все сильнее и сильнее», – говорил президент Украины.