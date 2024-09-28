Пока израильтяне, разобравшись с террористами из «Хамас», с пугающей эффективностью умножают на ноль лидеров «Хезболлы» в Ливане, Владимир Зеленский проигрывает свой бой и готовится к переговорам с Россией на фоне критической ситуации на Украине, утверждает ведущее испанское издание El Pais.

В публикации говорится, что на Киев усиливается и внешнее давление для склонению к переговорам, на которых Украина будет вынуждена пойти на уступки.

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« Война на Украине приближается к решающему моменту за пять недель до президентских выборов в США, когда на карту поставлено будущее поставок оружия, финансовой помощи и дипломатической поддержки, предоставляемой Киеву демократической администрацией. Именно этот момент выбрал Владимир Зеленский для презентации своего мирного плана. Она делает это с целью подготовки к худшему, то есть к новому президентству Дональда Трампа, и в то же время, в случае победы Камалы Харрис, к скорейшему окончанию войны», -говорится в публикации.

Испанское издание широкими мазками рисует батальное полотно украинской катастрофы.

«После двух с половиной лет конфликта Украина достигает предела своих возможностей и сталкивается с зимней жесткой изоляцией ограничений на электроэнергию из-за стратегических бомбардировок. Человеческие потери уже трудно вынести, а моральный дух ее граждан начинает ослабевать, несмотря на продемонстрированную ими способность к стойкости. Также усиливается внешнее давление с целью проведения переговоров, в ходе которых Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки. Но Зеленскому будет сложно объяснить что-либо иное, кроме сохранения суверенитета Украины над целостностью своей территории».

Чтобы сесть за стол переговоров, Украине нужно «что-то, что изменит правила игры, чтобы Россия могла заключить мир», по недавним словам самого Зеленского. По-видимому, в этом и заключалась цель вторжения ВСУ в русскую Курскую губернию, с помощью которой правительство Зеленского также намеревалось ободрить общественное мнение.

Однако толку от этого было мало, если речь шла о том, чтобы немедленно усадить Путина за стол переговоров. Чтобы заставить Запад изменить правила игры, он предлагает демонстрацию силы: он просит разрешить ему нанести удар по России ракетами дальнего радиуса действия, предоставленными Западом.

Турне Зеленского, в том числе его встреча с Трампом, показали, что ничего не будет легко. В Республиканской партии публично обвинили его во вмешательстве в выборы в США, а симпатии Трампа к Путину и его нежелание по отношению к Украине, лицемерно скрытые на встрече в пятницу в Башне Трампа в Нью-Йорке, стали притчей во языцех.

Со своей стороны, первоначальная реакция Белого дома, ранее щедрого на финансовую и военную помощь, неоднозначна с точки зрения свободы действий по нападению на Россию в пределах ее собственных границ. Украине помогают настолько, чтобы не сдаваться, но и не карабкаться вверх.

Превентивно Путин повысил тон своих угроз, предложив гипотетический ядерный ответ на любое нападение на российскую территорию с использованием оружия, поставляемого другой атомной державой: тремя союзниками Киева: Соединенными Штатами, Великобританией и Францией.

«Война, застрявшая на поле боя, достигла точки зрелости, которая также является самой опасной. Будущее Украины, как и всей Европы, будет неопределенным, если они просто поддадутся на шантаж агрессора. Как и на любых мирных переговорах, Зеленский хорошо знает, что каждой стороне придется пойти на уступки. Главное – это безопасность и сохранение свободной и суверенной Украины», – резюмирует испанская газета.