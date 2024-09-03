Зеленский готовится обвинить Запад в «зраде», – Луценко

Намерения президента Украины Владимира Зеленского привезти в США «план перемоги» и показать его всем кандидатам в президенты больше похоже на попытку обвинить Запад в поражении страны.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Луценко, в канун президентских выборов в США никто из кандидатов не будет рассматривать украинский вопрос и утверждать планы Зеленского.

«Меня очень испугал тезис нашего гаранта о том, что в сентябре они предоставят план победы обоим кандидатам. Это означает, что кое-кто готовится сказать, что оба кандидата не поддержали план, – ну им немного не до того в сентябре, за два месяца перед выборами, – а, значит, виноваты они и, значит, мы должны идти на переговоры с Путиным, проводить референдумы, и вся эта песня господина Ермака, о которой мы слышали много раз. Вот я боюсь, что наша власть уже думает, как выигрывать выборы, и хочет на кого-то списать, на кого-то из взрослых дядек и даже дам, свое неумение госуправления. Нам откровенно говорят, что в сентябре привезут план победы. Мы же помним, как возили инвестиции на 10 триллионов. То есть, можно возить фантастику, взять Москву, над Кремлем желто-голубой флаг. Не поддержали – вот, они виноваты, а мы – герои», – заявил Луценко.