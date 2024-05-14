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Украину якобы готовят к заключению соглашений, подобных «хасавюртовским», которые в августе 1996 года Россия заключила с самопровозглашенной «Чеченской Республикой Ичкерия». При этом, сама Россия на этом фоне готовится к длительной войне, в отличие от украинского руководства.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россияне готовятся к длительной войне – это правда. Готовы ли мы? Я пока что не вижу желания, я вижу подготовку к мирным процессам, мы говорим о подготовке к каким-то непонятным мне формулам мира без гарантий безопасности членства в НАТО. Я смотрю, что нас готовят к так называемым «хасавюртовским соглашениям», которые сделала Россия очень хорошенько для того, чтобы после этого еще раз влупить по Чечне и оккупировать почти всю Ичкерию. Вот, в принципе, примерно так же сегодня нам будут впаривать эту всю историю. Готовы ли мы? Скажите, пожалуйста, а кто-то из чиновников говорил о плане нашей победы? Я вижу только про план мира – миротворцы, блин», – негодовал нацист.

Напомним, по итогам «хасавюртовских соглашений» федеральные войска РФ выводились с территории так называемой Чеченской Республики Ичкерия, а вопрос о ее статусе откладывался до 31 декабря 2001 года.