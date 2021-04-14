Зеленский готовится посадить или выдать Коломойского американцам

14.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский постарается использовать преследование олигарха Игоря Коломойского в своей следующей президентской кампании.

Об этом экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, бежавший из России после хищения в особо крупных размеров, заявил в эфире промеджлисовского телеканала АТР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коломойский – это такой туз в рукаве, который будет очень хорошо разыгрываться непосредственно перед выборами. То есть если Владимир Александрович решит пойти на второй срок, а пока все к этому движется, то за полгода до выборов взять Игоря Валерьевича и если не посадить здесь, то передать американцам, чтобы те посадили…

Каждый туз кусается, и Игорь Валерьевич – тоже. Степень их опасности динамически меняется.

Сейчас Коломойский – один из самых безопасных в этом смысле фигур, потому что уж больно все его не любят. Игорь Валерьевич – человек очень умный и очень интересный, но очень конфликтный. Наши общие знакомые говорили, что Игорь Валерьевич уже несколько раз очень сильно перегнул палку в разговорах в Владимиром Александровичем. Говорил не по чину», – сказал Пономарев.