Зеленский готовится стать президентом мира и разоружить Украину – Луценко

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Украина готовится к переговорам, которые власть хочет провести через референдум. Он позволит изменить Конституцию и внести туда внеблоковый статус, что будет означать добровольное разоружение страны.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший генпрокурор Украины и экс-глава МВД Юрий Луценко, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не только западные медиа, но и факты говорят о том, что наша власть готовится к переговорам. Об этом откровенно говорят многие, включая президента. На переговорах будут обсуждать так называемый нейтральный статус Украины, собственно, саморазоружение Украины, для чего нужно будет внести изменения в Конституцию. А для того, чтобы внести изменения в Конституцию, нужно не продлевать военное положение на время прекращения огня, а, значит, можно проводить не только референдум, но и президентские выборы. На прошлой неделе мы получили информацию, что избирательные штабы на Банковой получили деньги и начали работать. Речь идет именно о выборах президента, потому что ни выборы в Верховную раду, ни выборы местных советов не планируются. Задача стоит – объединить вероятный референдум, как формулу мира, и президентские выборы. Учитывая усталость Украины от войны, президент собирается стать кандидатом мира, противопоставив себе всех остальных, кто хочет продолжать войну», – заявил Луценко.