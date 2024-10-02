Зеленский готовится стать президентом мира и разоружить Украину – Луценко

Анатолий Лапин.  
02.10.2024 10:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 174
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина готовится к переговорам, которые власть хочет провести через референдум. Он позволит изменить Конституцию и внести туда внеблоковый статус, что будет означать добровольное разоружение страны.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший генпрокурор Украины и экс-глава МВД Юрий Луценко, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина готовится к переговорам, которые власть хочет провести через референдум. Он позволит изменить Конституцию...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Не только западные медиа, но и факты говорят о том, что наша власть готовится к переговорам. Об этом откровенно говорят многие, включая президента. На переговорах будут обсуждать так называемый нейтральный статус Украины, собственно, саморазоружение Украины, для чего нужно будет внести изменения в Конституцию. А для того, чтобы внести изменения в Конституцию, нужно не продлевать военное положение на время прекращения огня, а, значит, можно проводить не только референдум, но и президентские выборы.

На прошлой неделе мы получили информацию, что избирательные штабы на Банковой получили деньги и начали работать. Речь идет именно о выборах президента, потому что ни выборы в Верховную раду, ни выборы местных советов не планируются. Задача стоит – объединить вероятный референдум, как формулу мира, и президентские выборы. Учитывая усталость Украины от войны, президент собирается стать кандидатом мира, противопоставив себе всех остальных, кто хочет продолжать войну», – заявил Луценко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть