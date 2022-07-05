Зеленский гробит армию ради оружия Запада – Царев

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Новости Украины

Украинское руководство максимально оттягивало момент сдачи Северодонецка и Лисичанска, потому что в дни боев за эти города проходила встреча НАТО, на которой президент Зеленский выклянчивал оружие.

Об этом в эфире интернет-канала NewsFront заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Царева, при этом, ради очередных поставок с Запада, украинское командование готово жертвовать и личным составом, и техникой.

«Проходила встреча министров НАТО – в это время сдача Лисичанска и Северодонецка была совершенно не в кассу Зеленскому, который говорил, что дайте нам оружие и мы дойдем до Москвы. Поэтому максимально затягивали сдачу Северодонецка, жертвуя украинскими солдатами, оружием, но выигрывая время, которое было нужно Зеленскому…

Сейчас такая же ситуация – Зеленский все время очень сильно зависит от поставок западного вооружения. Для него каждый сданный город – это еще один аргумент в пользу тех голосов на Западе, которые говорят о том, что надо прекращать эту войну, надо договариваться с Россией, надо дать, что они хотят и дальше жить, как мы раньше жили.

Поэтому Зеленский максимально тянет время, максимально жертвует солдатами и техникой, затягивает сдачу украинских городов», – заявил Царев.