Зеленский гробит отечественное медицинское производство и науку – нардеп

03.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вместо того чтобы спонсировать отечественного производителя и закупать дешёвые тесты на коронавирус внутри страны, Владимир Зеленский и его команда предпочитают дорогой импорт из Китая и Южной Кореи.

Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос следующий: на Украине есть Институт молекулярной биологии, который способен сам производить тесты на коронавирус. Почему государство не закупает украинские тесты от наших ученых? Нам рассказывают, что мы везем их с Китая и с Южной Кореи, а украинские тесты мы не закупаем», – негодует порохобот.

Также Гончаренко возмутился тем фактом, что Владимир Зеленский и его команда не собираются закупать тесты у дешевого отечественного производителя, а покупают дорогие за границей.

«Более того, было принято решение отправить их в отпуск, за свой счёт. Благо, после шумихи в прессе, это решение отменили, но и далее закупки не происходят. Почему мы не покупаем наше, тем более, оно в полтора раза дешевле», – риторически резюмировал Гончаренко.

Напомним, киевские власти уже месяц саботируют производство и распространение тестов на коронавирус.