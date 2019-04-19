Зеленский громит Порошенко на дебатах

19.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко ушел от ответа на первый вопрос своего оппонента Владимира Зеленского в ходе дебатов.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», речи Порошенко сопровождаются криками «Ганьба» и гулом стадиона. Создается впечатление, что сторонники Зеленского намного активнее, чем сторонники Порошенко, несмотря на то, что за счет своза бюджетников последних на стадионе намного больше.

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Первоначально массовка за Порошенко была больше (сектор стадиона в левой части фото)

Бюджетников Запорожья везут в Киев на дебаты

Зеленский в своем приветственном слове заявил, что пять лет назад голосовал за Порошенко, но понял, что его выбор ошибочен: «Я – результат, Петр Алексеевич, ваших ошибок и обещаний».

Порошенко в своей речи повторил уже заезженные лозунги о «российской агрессии», «Путине» и «руке Кремля», назвав Зеленского мешком в котором спрятаны «коты» – олигархи.

Зеленский сходу засыпал оппонента несколькими вопросами о коррупции в армии, обогащении на схемах «Роттердам+», неработающей правоохранительной системе, резонансных убийствах, взрывах военных складов, отправке катеров ВМСУ к берегам Крыма и так далее, предложив ответить на один из них по выбору Порошенко.

На это действующий президент обвинил оппонента в уклонении от призыва в армию, непрофессионализме и отсутствии политического опыта. В то время, как настала очередь задавать вопрос Порошенко, кто-то из присутствующих под сценой зрителей громко спросил: «За что вы преследуете Шария?», после чего Порошенко подошел к Зеленому и спросил: «Вы считаете, нужно задавать вопрос про Шария?». На это Зеленский неразборчиво ответил и развел руками.

Порошенко же в своем вопросе оппоненту снова упрекнул его в непрофессионализме, спросив, сел ли бы он в самолет пилота, который только учится и лег ли бы под нож неопытного хирурга.

«Я не ваш оппонент – я ваш приговор…», – ответил Зеленский.

«Я никогда в жизни не разговаривал с Путиным, а мне известно, сколько раз вы разговаривали с господином Путиным или как его там, через Медведчука или напрямую по телефону… И по поводу кота в мешке: лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре», – упрекнул Порошенко Зеленский.