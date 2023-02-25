Зеленский грозит Третьей мировой в случае сближения Китая с РФ

Вадим Москаленко.  
25.02.2023 00:08
  (Мск) , Киев
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Дзен, Китай, Политика, Россия, Украина


Представленный Китаем план по урегулированию конфликта на Украине носит декларативную форму. Гораздо важнее, чтобы Пекин дружил с Киевом, а не с Москвой.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Представленный Китаем план по урегулированию конфликта на Украине носит декларативную форму. Гораздо важнее, чтобы...

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«Пока что я воспринимаю это как сигнал. Я не знаю, что будет дальше, это зависит от следующих шагов. Я хочу верить, что Китай будет на стороне справедливого мира, а это значит – на нашей стороне, скажу откровенно.

Я очень хочу верить, что Китай не будет поставлять оружие в Россию, и для меня это пункт номер один. И я так живу, говорю и делаю всё, чтобы этого не допустить.

Для нас это очень важно. Знаете, лучше там, где сейчас Китай, чем в объятиях РФ, потому что это нечестно, несправедливо. И это, если честно, риски, что будет Третья мировая», – заявил Зеленский.

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