Зеленский и Алиев в Киеве обсудили «гибридные угрозы» и распродажу украинского имущества

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым обсудил вопросы приватизации украинских объектов.

Об этом Зеленский заявил в ходе совместного с Алиевым брифинга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Результат встречи – шесть двусторонних документов о сотрудничестве в сельском хозяйстве, энергетике, торговле. Их реализация упростит инвестиционную деятельность – у нас очень много планов», – сказал Зеленский.

Он порадовался увеличившемуся товарообороту с Азербайджаном. Примечательно, что всю свою речь украинский президент читал с бумажки.

«В ходе встречи мы обговорили перспективы азербайджанского бизнеса в приватизации на Украине. Мы рассчитываем на активное участие наших партнёров, которое открывает участие для новых, взаимовыгодных будущих проектов», – добавил Зеленский.

Не обошёлся он и без ставшей традиционной для украинского руководства русофобской риторики.

«Подписали общую декларацию президентов. В ней закреплена готовность взаимной поддержки суверенитета, территориальной целостности наших стран в международно признанных границах. Общее противодействие гибридным угрозам, стремление обеспечить мир и стабильность в Черноморско-каспийском регионе и за его границами. Эти, и ряд других позиций и деклараций, свидетельствуют о единстве и близости наших взглядов касательно многих вопросов как регионального, так и глобального масштаба», – добавил украинский президент.

В свою очередь Алиев оказался куда более лаконичен, но обошёлся без шпаргалки. Он выразил надежду, что конкретные соглашения будут заключены уже в ближайшее время, вероятно, имея в виду упомянутую киевским коллегой приватизацию.

«Что касается сотрудничества между чиновниками наших стран, я уверен, что на протяжении следующих месяцев мы увидим, как будут приняты новые решения. Традиционная сфера нашего сотрудничества – это сфера энергетики», – подчеркнул Алиев.