Зеленский и боевые слоны. В Киеве на 30-летие «незалежности» задумали гигантский бутафорский парад

25.05.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

ВСУ, как известно из украинских СМИ, – «одна из самых мощных армий в Европе», а скоро станет еще мощнее. По крайней мере, это обещает президент Зеленский. В эти дни инициативы по армейскому улучщательству сыплются с Банковой, как из рога изобилия.

Во-первых, Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении расходов на оборону. Теперь они должны составлять не менее 5% ВВП. Что для нищей страны просто неимоверная сумма. Далеко не все, куда более благополучные страны ЕС, могут себе позволить такие военные расходы.

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Уверенным курсом на пушки вместо масла Украина движется все постмайданные годы, однако именно Зеленский, обещавший на старте президентства «просто перестать стрелять», стал сомнительным рекордсменом в деле милитаризации госбюджета.

При Порошенко на войну направляли сначала 2,5% ВВП (в 2017 году), а затем 2,7% (в 2019-2018 гг). Зато уже при «миротворце» Зе – в 2020-м, – военный бюджет подскочил до 3 % ВВП, а в государственном бюджете на 2021 год правительство предусмотрело на войну целых 5 % ВВП или 267 млрд гривен.

Притом, что вся расходная часть бюджета равна 1 трлн 320 млрд грн. То есть, если считать не от ВВП, а от общих расходов государства в конкретном году, «на пушки» уйдет не 5 а целых 20 %.

Кроме того, Зеленский предложил Раде увеличить численность ВСУ на одиннадцать тысяч человек. Это – вдобавок к распиаренной территориальной обороне в каждой области, чтобы местное начальство в Час Х могло поставить под ружье обученных резервистов. С другой стороны, на фоне никак не желающей уменьшаться безработицы хотя бы эти 11 тысяч мужиков будут гарантированно одеты-обуты-накормлены и с какой-никакой зарплатой. Страна возможностей.

Таким образом, общая численность ВСУ достигнет гигантской за все время независимости цифры – 261 тысяча человек. Это в два раза больше, чем армия Эфиопии. Что совсем не смешно – упомянутая страна при нищем населении входит в пятерку самых милитаризованных на черном континенте.

Такие изменения, – говорят у Зеленского – остро необходимы в связи с грядущим принятием еще одного крайне важного законопроекта с не менее интересным названием- «О национальном сопротивлении».

Что это за сопротивление такое и кому Ненька собралась так рьяно сопротивляться? А все тому же «московскому агрессору», что и тремя, и пятью, и семью годами ранее.

Внесенный в Раду проект предусматривает создание движения сопротивления и подготовку к оному сопротивлению. Как говорится в пояснительной записке – «Это необходимо для увеличения уровня стойкости и обороноспособности государства, предоставления обороне Украины всеобъемлющего характера и содействия обеспечению готовности украинцев к национальному сопротивлению».

В общем, стараниями Зеленского украинцам предстоит уже вскоре обороняться ото всех соседей сразу по всем азимутам. Включая в одночасье ставшую врагом батькину Белоруссию, ПМР, коварную Венгрию и естественно – имперскую Россию. Руководить же этими всеми армиями будет Товарищ Наполео…простите, Зеленский, как верховный главнокомандующий. А зонами создаваемой теробороны в регионах будут керувать губернаторы и киевский мэр.

Уже сейчас наблюдатели предсказывают вторую волну формирования частных армий. Ранее этот процесс имел место в 2014-2015 годах на волне патриотического угара, рытья траншей и окопов. А потом предсказуемо сошел на нет. Теперь же у Зеленского отрыли в сундуках, доставшихся от Порошенко старое тряпье, отряхнули его от пыли и моли и собираются выдать лохам за новое платье короля.

Кстати о парадах. В этом году, на 30-детие незалежности в Киеве обещают что-то совсем грандиозное, небывалое и феерическое. В украинские СМИ просочился сценарий военного парада, который, как говорят, сейчас усиленно сватают Зеленскому грантовые «полководцы».

Среди потрясающих воображение креативов – прохождение по Крещатику рыцарской конницы, боевых колесниц и античной пехоты в полном боевом облачении.

Далее- цитата:

«После завершения парада войск предлагается провести шествие исторической колонны по следующему порядку: по одной-две шеренги с увеличенными интервалами и дистанциями:

– воины Скифской эпохи;

– воины сарматской эпохи;

– воины периода Киевской Руси;

– воины Литовского периода;

– казаки войска гетмана Петра Сагайдачного;

– казаки войска Богдана Хмельницкого;

– казаки войска гетмана Ивана Мазепы;

– казаки войска гетмана Пилипа Орлика и его Конституция;

– воины украинских полков в войне 1812 года: Ахтырский, Одесский, Черниговский, Киевский, Тернопольский;

– Украинские Сечевые Стрельцы;

– воины Украинской повстанческой армии и украинцы в составе Советской армии.

В историческом шествии предполагается проезд исторических артиллерийских орудий, рыцарской конницы и колесниц, перевозка на платформах самолета Як-2 и казацкой «Чайки».

Ну что, впечатлились размахом? Похоже, в Киеве задались целью переплюнуть пафосное празднование 2500-летия Персидской империи, устроенное посреди пустыни на фоне руин древнего Персеполя последним иранским шахом Мохамедом Резой Пехлеви в 1971 году. Мероприятие назвали «самым богатым банкетом в мировой истории».

Ради трехдневного праздника с участием иностранных гостей из Европы на транспортных самолетах были доставлены около 15 тысяч деревьев и десятки тысяч певчих птиц. Сотни машин возили в пустыню почву, чтобы посадить там кипарисы и розы. По окончании торжеств деревья, птицы и цветы на жарком солнце погибли, ведь за ними больше никто не ухаживал. Но пыль в глаза пустили – а это главное.

На костюмированном параде, целью которого было показать мощь и величие империи, две тысячи солдат, одетых в костюмы древних персидских воинов, гордо промаршировали перед гостями на трибунах. Были созданы с нуля тысячи единиц костюмов, париков, униформы, старинного оружия, колесниц и даже копии военных кораблей.

Последней каплей для иранцев стали даже не запредельные для нищей страны расходы на банкет – около 200 миллионов долларов. А то, что на праздник не был приглашен ни один житель Ирана. Шаху этот пир во время чумы во время страшной засухи и голода стоил трона – через несколько лет он бежал из страны, а власть перешла к аятоллам.

Отнесется ли история благосклоннее к Зеленскому после задуманного им грандиозно-бутафорского парада в Киеве, мы пока что не знаем. Но, все же – интересно, почему все умирающие, стоящие на пороге своего саморазрушения государства так любят пышные празднества? И трудно не согласиться с язвительным комментарием нардепа-«слуги» Максима Бужанского: «Я считаю, стыдно в такой день экономить на боевых слонах».