Зеленский и Додон спелись по Крыму

16.05.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал шквал критики, которой на Украине подвергся Владимир Зеленский из-за того, что провел телефонный разговор с молдавским коллегой.

Главной причиной стали неоднозначные высказывания Додона по статусу Крыма.

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«Владимир Александрович мудрый человек и сам расценит все, что касается этих вопросов. Позиция руководства Молдовы по отношению к территориальной целостности Украины не менялась за 27 лет независимости. И сейчас не поменялась. У нас хорошие отношения», – сказал Додон в эфире телеканала «НТВ Молдова».

Напомним, что в ходе своей предвыборной кампании Додон признал российский статус Крыма. Однако после избрания он заявил, что Молдова не будет признавать Крым российским, чтобы не испортить отношения с Украиной.

Додон ни разу не встречался с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Он полагает, что главной причиной был не Крым, а дружба Порошенко с политическим противником Додона олигархом Владом Плахотнюком, который сейчас играет против избранного президента Зеленского.

«Я не хочу лезть во внутренние дела Украины, я уважаю их выбор, но похоже, что кто-то берет пример с Молдовы. У меня инаугурация прошла через месяц и 10 дней после моего избрания. Если у них будет так же, значит их тоже кто-то активно консультирует», – сказал Додон.