Зеленский и его команда перешли к оскорбительным наездам на Германию и Францию

08.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Высказывая глупые претензии в отношении стран ЕС, президент Украины Владимир Зеленский и его окружение только портят имидж Украины.

Об этом в интервью «Спутнику» заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш президент абсолютно не понимает, что он говорит. Он не отдает себе отчет в последствиях своих слов. Он и его команда, во всяком случае Данилов, секретарь СНБО, просто напрямую наезжают на Францию и Германию, в оскорбительным тоне высказывают какие-то претензии и глупости», – сказал эксперт.

«Данилов повторяет то, что говорит президент своими словами: оказывается Германия и Франция виноваты в том, что мы потеряли Крым. Вот если бы Франция и Германия ещё в 2008 году не сопротивлялись получению плана действий по членству Украины в НАТО, то тогда Крым бы остался украинским. Они совершенно не понимают сути дела, не отдают себе отчет в этом. Я уже не говорю о том, что на обиженных воду возят. Наш президент, совершенно не отдавая себе отчета в том, как он смотрится и как выглядят все его претензии», – сказал Погребинский.