«Зеленский и его команда превратились в оккупационную администрацию» – Лукаш

30.09.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда являются оккупационной администрацией, которые действуют в интересах международного капитала.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С июля 2021 года рынок земли заработает, и задача Зеленского, обслуживающего всю эту международную команду, – довести украинцев до максимального обнищания, для этого делается все – тарифы растут, законы о коллекторах принимаются, Мировой банк требует увеличить количество тех, кто будет реализовывать имущество за долги, законы о штрафе и пене регистрируются. То есть экономику добивают. Реализуется простая картина: гражданин Украины, доведенный до отчаяния, или прекратит сопротивляться отдав все активы в Украине, или покинет Украину.

Эта власть держится уже не на рейтинге и доверии, которые дают ей украинцы. 70% украинцев считают, что Украина идет не туда. Лидирует эмоция отчаяния. Власть больше не опирается на надежды, страхи людей. Она опирается на порохоботню и соросятню. А там программа простая: украинская земля и имущество – это ликвидный актив, украинцы это неликвидный актив. Поэтому существует программа, связанная с лишением их права на труд, с лишением СМИ возможности говорить, с лишением украинцев права защищать свои права в судах.

Это реально оккупационная администрация. Зеленский и его команда – оккупационная администрация. Она действует не в интересах украинцев. Ее представители спокойно лишают людей возможности выживать в родной стране», – сказала юрист.