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01.01.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Выборы, Сюжет дня, Украина
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«Зеленский и его квартальная банда – часть русофобской системы Украины»

Население Юго-Востока Украины не должно обманываться по поводу выдвижения в президенты Владимира Зеленского – комик и его проект «95 квартал» прочно встроены в русофобскую систему власти.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил украинский политолог Олег Хавич.

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«Самый важный момент в симулякре Зеленского — его встроенность в систему русофобской и вообще человеконенавистнической власти на Украине. Вопрос ведь не только в его кукловоде Коломойском, который публично гордится своей причастностью к событиям 2 мая, но готов их повторить, причём явно по всей Украине.

Сам Зеленский и его «квартальная банда» в 2010-2013 годах были одним из инструментов раскачивания ситуации в стране накануне Майдана, а с 2014-го стали машиной разжигания ненависти к «неправильным» регионам и согражданам, а также к России.

Они не гнушались даже работать в режиме «фронтовой агитбригады», выступая перед убийцами мирного населения Донбасса в так называемой «зоне АТО».

К сожалению, «политические русские» и просто русскоязычные граждане Украины настолько загнаны «под шконку», что любой кандидат в президенты, не скрывающий своей русскоязычности в быту и на работе уже кажется избавителем от майданной власти. Эти люди предпочтут не заметить, что Зеленский сделал своё заявление о выдвижении в президенты на украинском языке, хотя до и после него говорил на родном, русском.

И нет никаких сомнений, что в случае победы русскоязычные Зеленский и Коломойский продолжат и даже усилят русофобскую политику режима Порошенко-Авакова.

Правда, пока серьёзно говорить о шансах Зеленского даже на выход во второй тур не стоит. Многие политконсультанты на Украине уверены, что Коломойский просто попытается подороже продать Порошенко голоса, отданные за свою марионетку, то есть просто обеспечит «донора бюллетеней» для фальсификации в пользу действующего президента Украины», – рассуждает Хавич.

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