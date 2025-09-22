Зеленский и Ермак гонят украинцев на убой за абсолютно ненужную землю – беглый укро-капиталист
Политическое руководство Украины не видит для себя будущего в родной стране.
Об этом на канале Liberty UA заявил киевский миллионер и политик Геннадий Балашов, покинувший Украину и осевший в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Он призывает понять, что именно защищают украинские правители, обратив внимание на появившуюся в СМИ информацию, что у экс-министра обороны, а ныне секретаря СНБО Рустема Умерова обнаружены новые квартиры ещё и в Нью-Йорке, чего тот и не отрицает – мол, это мои родственники, они имеют право так жить.
«Но мы понимаем, что если мы копнём другое, а что, собственно, есть у Умерова в Украине? Или что есть у Зеленского в Украине или Ермака в Украине? То есть что их связывает через недвижимость, через бизнесы? Получается – ничего.
Поэтому у них всех чемоданное настроение. Они строят себе уголок жизни где-то там за рубежом. Они все «готовы пойти с оружием в руках защищать Украину». Но получается, что они заставляют других биться за землю, которая им не нужна. Им нужны деньги на то, чтобы других заставлять биться за эту землю», – подчеркнул Балашов.
