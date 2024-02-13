Западная политическая мифология XX века многих убедила в том, что Гитлер был замечательным военным стратегом. Однако если присмотреться к действиям немецкого фюрера, то окажется, что посредственный австрийский художник был таким же никудышным стратегом, как военный тактик из одного украинского актёра.

Об исторических параллелях в авторской колонке рассуждает Алексей Муратов, один из лидеров общественного движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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К примеру, в знаменитой книге Гитлера много раз говорилось о том, что Кайзер проиграл Первую мировую войну потому, что он воевал на два фронта. Якобы Кайзеру следовало вести войну либо с Англией, либо с Россией и расширять свои границы за счёт кого-то одного. Однако спустя время Гитлер вступил в войну с англичанами и французами, и одновременно пошёл войной на Советский Союз, а через некоторое время и вовсе объявил войну США.

Возникает вопрос. Гитлер что, не писал собственную книгу? Если так, то он хотя бы должен был её прочесть, потому что дальше по сюжету книги, Германия позорно проигрывает.

Так вот, этот самый «гениальный полководец» особо ничем не отличался от Зеленского, единственный дар которого – ходить с протянутой рукой по миру и попрошайничать «на зброю». Гитлера точно так же взрастили как и украинских «маэстро» по игре на рояле. Точно так же спонсировали и развивали военный потенциал Германии иностранными грантами.

Англосаксонский олигархат любит воевать чужими руками, чтобы по итогам заварухи поделить разбитый и разобранный «на запчасти» мир. Просто после 1945 года им не удалось разбить Советский Союз, поэтому за год до Победы пришлось довольствоваться меньшим и заключить союз со Сталиным, организовав высадку в Нормандии.

После Первой мировой войны Германия была под колпаком мирового олигархата. Собственно, она там до сих пор и находится. А Германии, между тем, по итогам Первой мировой было запрещено иметь полноценную армию. Германия стала беднейшей страной в Европе и была обязана выплачивать огромные контрибуции, а гиперинфляция в 1923 году была на уровне 29000%.

Как можно было в короткий срок через нищету прыгнуть до милитаристского государства и после Мюнхенского сговора смять Польшу, открыв себе путь на СССР? А очень просто. Нужно было заручиться поддержкой финансово-промышленных корпораций и глобальных организаций вроде Банка Англии, которые потом просто отдавали убийственные для немцев команды, вроде открытия третьего фронта, что ещё безрассудней поступка Кайзера.

Хотя за несколько лет до Ночи длинных ножей Гитлер в рваной одежде ночевал под открытым небом и питался в бесплатных столовых для нищих. А всё начиналось с того, что бедный австрийский художник со своей доли крохотного наследства дальновидно купил дорогую одежду, благодаря чему получил возможность посещать знаменитую пивную, где проявил свои актёрско-ораторские способности и был взят на карандаш некоторыми политическими элитами.

После такой информации уже гораздо легче поверить в самоубийство Гитлера. Ведь его создали и за 11 месяцев до Дня Победы бросили. А кто такой Адольф без поддержки хозяев? Правильно. Бездомный художник, который ночует под открытым небом и питается в столовых для нищих.

На его фоне Зеленский выглядит куда более успешным политическим актёром, которому вероятно, не повезло вложиться в очередной невыстреливший телепроект, поэтому он, скорее всего, за долги был с потрохами куплен украинским олигархатом и перепродан западным «коллегам» из различных транснациональных корпораций.

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Всё повторяется. Без разницы кто будет вести за собой фашистов против русских. Австрийский художник с еврейскими корнями или еврейский «пианист». Главное, чтобы заводной болванчик послушно кивал, одобряя те или иные планы хозяев и брал всю ответственность на себя.

В 1945 году мы победили лишь в очередном сражении вечной битвы с абсолютным злом. А фашизм так и не был окончательно уничтожен, поскольку был рождён мировым олигархатом. Он так и остался во власти «хозяев мира». Где-то принял другие формы «толерантности» и «равенства меньшинств», а кое-где продолжает без стеснения стоя аплодировать своим 98-летним адептам из отрядов СС.

Эта война не закончена. Она продолжается.