Зеленский и глава «Нафтогаза» вылизали задницы друг друга на фоне коллапса украинской энергетики
Украина лишь делает вид, что справляется с колоссальными проблемами в энергетике.
К такому выводу приходит член наблюдательного совета киевского Института энергетических исследований Юрий Корольчук, давая оценку докладу главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого украинскому диктатору Владимиру Зеленскому, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,
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Корецкий пафосно заявил, что весь стотысячный коллектив «Нафтогаз» «работает 24/7 над усилением энергетической устойчивости и безопасности Украины» и поблагодарил Зеленского за поддержку.
Тот не остался в долгу, заявив, что идет подготовка «к новому отопительному сезону и договоренности с партнерами в Европе и с международными финансовыми организациями, необходимыми для устойчивости Украины», поблагодарив команду «Нафига за якобы хорошие результаты для Украины.
Корольчук с недоумении.
«Вот вроде бы Зеленскому, что Корецкому по 47 лет. Живут в свободной, независимой и демократической Украине до 34 лет. Вот скажите, откуда они набираются такого поведения? Один публично кланяется, второй – публично принимает поклон, а пресс-служба представляет это как «европейские ценности», – пишет эксперт.
Он задается вопросом, не надоело ли Зеленскому за шесть лет у власти такое.
«Или только во вкус вошел? Тем более, конкретики по газу нет. О чем говорили? После G7 обещали, что зимой дадут нам газ в случае холодной зимы? Ну-ну. Денег давать не хотят. Какой газ! Если бы дали, то президент Зеленский лично озвучил бы победный результат. По-прежнему нет денег на необходимые хотя бы на 2,5-3 млрд кубов газа. Чтобы в хранилищах было до 15 млрд кубов. Это уже ранее озвученный Зеленским 1 млрд евро. Плюс резерв на отопительный сезон – дополнительно 1 млрд евро.
Так что так. Ни 2004, ни 2014, ни 2022 год не изменили политическую культуру Украины», – резюмирует Корольчук.
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