Зеленский и Гончарук заманивают инвесторов в Мариуполь с помощью видеоприглашений

22.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Алексей Гончарук записали видеоприглашение на форум в Мариуполе, который состоится 29 октября, для иностранных инвесторов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает сайт Кабмина.

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“Первый инвестиционный форум RE:THINK. Invest in Ukraine по инициативе Президента Украины и при поддержке Кабинета Министров Украины состоится 29 октября в Мариуполе”, – говорится в сообщении.

Сообщается, что на форуме команда президента продемонстрирует реализованные проекты и те, для которых ведется поиск инвесторов, среди которых выделяют восстановление системы водоснабжения Донецкой области, восстановление электрификации железных дорог в Донецкой и Луганской областях, проект запуска орошения в Херсоне и др.

“Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении пригласил инвесторов посетить форум и обратил внимание на символичность выбора города для проведения мероприятия. Премьер-министр Алексей Гончарук в своем приглашении рассказал, какие проекты будут представлены на форуме, и акцентировал внимание на важности проведения RE:THINK именно в Мариуполе”, – говорится в сообщении.



По словам Зеленского, в Украине нашли идеи для инвестиций и на форуме предполагают представить иностранным инвесторам. Инвестиционные идеи форума способны изменить положение региона путем создания новых рабочих мест, повышение инвестиционной привлекательности и улучшения инфраструктуры.

“Зачем нам RE:THINK? Для того, чтобы показать изменения в Украине и поговорить с теми, кто эти изменения делает. Интересные инфраструктурные и другие инвестиционные проекты в агросфере, IТ и промышленности будут представлены на форуме в Мариуполе. Город завоевал свободу и начал сложный путь от восстановления к развитию. Это важный символ того, как может возродиться Украины. Мы запускаем мариупольский эффект возрождения Украины”, – говорит в видеоприглашении премьер-министр Гончарук.



Ранее Владимир Зеленский сообщил о подготовке проектов-“магнитов” в разных регионах Украины, часть из которых будет предствлена на инвестиционном форуме в Мариуполе, который планируют провести в конце октября.