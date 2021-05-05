Зеленский и компромат на Байдена. Чем закончится «Украинагейт 2.0»

05.05.2021, Киев, Александр Ростовцев

Новости Украины

Предстоящий визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена имеет одну важную, но не афишируемую цель – разобраться с компроматом на семью Джо Байдена, которым располагает украинская правящая верхушка.

В ближайшие дни станет понятно, какое развитие получит история, получившая название «Украинагейт 2.0». Напомним читателям её основные этапы.

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Итак, в мае 2020 года на Украине начал бушевать очередной скандал. Тогда внефракционный нардеп Андрей Деркач в разгар предвыборной гонки в США опубликовал записи телефонных переговоров экс-президента Порошенко с вице-президентом Джо Байденом и госсекретарём Джоном Керри, сделанные весной 2016 года.

«Плёнки Деркача» красноречиво указывали, что вице-президент США Джо Байден оказывал давление на президента Украины Порошенко, требуя увольнения генпрокурора Шокина. В противном случае Байден угрожал лишить Украину обещанного кредита МВФ в размере $1 млрд.

Расшифровка переговоров только подтвердила многочисленные слухи о коррупционных связях лидеров демократической партии США с украинской верхушкой, которые циркулировали в Америке еще с 2019 года и чуть было не похоронили предвыборную кампанию Байдена.

Однако, как известно, Демпартия по максимуму использовала разгул беспорядков, вызванных активистами BLM, а также поддержку влиятельных либеральных кругов США, проведя, по-видимому, самые грязные выборы в истории США, в результате которых Сонный Джо всё-таки стал президентом.

Победителей не судят, и скандал постепенно пошёл на убыль.

И всё бы ничего, кабы 17 марта в СМИ не вылез Порошенко с подхалимским подхрюкиванием вдогонку слов Байдена, назвавшего российского президента «убийцей».

Порошенко поспешил напомнить, что публичные нападки на Путина он начал первым, лизнул дупу бывшего сюзерена за «поддержку Украины» и на голубом глазу заявил, будто предвыборную кампанию Байдена в 2020 году пытался сорвать в пользу Трампа «плёнками Деркача» Вовка Зеленский со своей командой.

Надо думать, этим заявлением Порошенко хотел напомнить о себе бывшему хозяину, а заодно лягнуть Зе и его команду за собственное поражение в борьбе за президентское кресло.

18 марта в поддержку Порошенко выступил изгнанный из «Слуги народа» нардеп Дубинский, близкий к олигарху Коломойскому. По словам коломойца, подлинными организаторами скандала были не российские спецслужбы, а глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и стоящий за ним Зеленский. Именно они якобы давили и требовали от Дубинского поддержки Деркача и даже организации парламентской комиссии по расследованию скандала.

Допустивший утечку подробностей переговоров Байдена с Порошенко нардеп Андрей Деркач – личность весьма примечательная. В 1993 году он закончил знаменитый Краснознаменный институт КГБ им. Андропова и вернулся в Киев, под крылышко батьки, возглавившего СБУ при Кучме. Деркач-батька был инициатором первого кассетного скандала, крепко ударившего по репутации Кучмы. Деркач-сын недалеко укатился от папани. Под покровительством отца он служил в контрразведке СБУ и считается до сих пор тесно связанным с этой конторой.

Источников скандальных аудиозаписей Андрей Деркач не раскрывает, но даже ежу понятно, что компромат на Порошенко и Байдена взят из папочки, заботливо собранной «Избушкой».

В начале апреля Деркач подогрел скандал, заявляя, будто на Украину выехали для его ликвидации восемь наёмников из Великобритании и Албании, нанятые руководством нефтегазовой компании «Бурисма», с которой кормились Байден и его сынок Хантер.

Через несколько дней Деркач выигрывает в апелляционной инстанции киевского суда тяжбу с «Бурисмой», обиженной, что нардеп-разоблачитель упомянул её в своих материалах.

Таким образом, украинские судебные органы официально подтвердили причастность «Бурисмы» к финансированию Байдена и использование его влияния для лоббирования своих интересов во властных структурах Украины.

Интересно, что в Великобритании, куда обратились майданные «гиднюки» с просьбой отыскать спрятанное «золото Януковича», следователи наткнулись на крупные переводы со счетов компании «Бурисма», принадлежавшей бывшему министру природных ресурсов и экологии Украины Николаю Злочевскому.

При Януковиче, Злочевский ведал выдачей лицензий на разработку нефтегазовых месторождений и так ловко управлял «Бурисмой», что ранее незаметная компания стала крупнейшим частным поставщиком природного газа на Украине. Во время «революции гидности» компания вывела за Неньки через офшоры примерно $30 млн, однако её счета были заблокированы британскими властями, а против самого Злочевского генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело.

Новая украинская власть, обещавшая победить коррупцию в стране, не стала спешить с возвратом уворованных денег с британских счетов, и даже не озаботилась ответами на запросы следователей Скотленд-Ярда.

В результате, не получив доказательств криминального происхождения денег «Бурисмы», англичане были вынуждены разблокировать счета, а сама контора вернулась к своим прежним занятиям – взахлёб качать и толкать всем желающим углеводороды.

Что касается ловкача Злочевского, то его дело, переданное из генпрокуратуры в антикоррупционное бюро, было остановлено и закрыто по причине отсутствия состава преступления.

Причиной столь мягкого отношения к явному жулику и коррупционеру наблюдатели называют двух граждан США, вошедших в правление компании «Бурисма» в апреле 2014 года.

По чистой случайности один паренёк, Девон Арчер, оказался ближайшим другом пасынка американского госсекретаря Джона Керри. Другой паренёк и вовсе звался Хантером Байденом.

Что характерно, оба заокеанских засланца совершенно не имели опыта работы в нефтегазовой сфере, но при этом получали в «Бурисме» хорошенькое вознаграждение за просиживание штанов.

По данным НАБУ, в течение 2014 – 2015 годов «Бурисма» осыпала двух талантливых американцев золотым дождём от $3 до $30 млн.

Переводы на имя друга и родственника высших американских чиновников проводились через незаконные офшорные схемы, о чём на добровольных началах сообщили украинскому суду двое латвийских граждан, причастных к транзакциям.

Вероятно, полученные данные и дали еще при Порошенко генпрокурору Шокину карты в руки для возобновления следственных мероприятий против американских коррупционных лоббистов и теневого деляги Злочевского.

Вовлеченность в украинские коррупционные схемы двух крупных чиновников-демократов могло сильно ударить по кандидату в президенты США от Демпарии Хиллари Клинтон, отчего Байден и Керри принялись трамбовать Порошенко и теребить НАБУ, требуя уволить Шокина и зачистить следы коррупционных связей.

Сложность, однако, заключалась в том, что Шокин был доверенным лицом Порошенко и просто выставить на мороз своего человечка с ключевой должности по просьбе «уважаемых людей» Главкондитер не мог. Этим и объясняется беспрецедентное давление на Петю и шантаж лишить Украину $1 млрд кредита МВФ, угрожавшие безмятежному будущему самого Порошенко.

Примечательно, что коррупционный скандал с участием Байдена не прошёл мимо внимания европейских партнёров и союзников США. 12 апреля издание EU Reporter сообщило, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин подал жалобу в Еврокомиссию о нарушении его прав из-за незаконного увольнения экс-президентом Петром Порошенко под давлением Джо Байдена в 2016 году. Если Еврокомиссия признает справедливыми обвинения Шокина, то против Порошенко и Байдена могут быть введены персональные санкции, в том числе запрет на въезд в ЕС, а также арест всех их финансовых активов в европейских банках.

Издание отмечает, что «Отставка Виктора Шокина нарушила его право на работу и справедливое судебное разбирательство и, кроме того, было нарушено право Украины на самоопределение».

Маловероятно, что Еврокомиссия может включить персональные санкции против действующего президента Байдена, но Порошенко вполне может стать козлом отпущения «за всё, что волки лишку откусили».

Зачем Зеленскому с Ермаком понадобилось перетряхивать «дело «Бурисмы» с вбросом компромата против Байдена именно сейчас? Наблюдатели склонны полагать, что Зеля одним махом собрался убить сразу нескольких зайцев. Во-первых, заинтересовать республиканцев. И это действительно получилось, поскольку из США в Киев оперативно прилетел личный посланник Трампа Рудольф Джулиани. Правда, как утверждают информированные источники, заглянуть в папочку с компроматом дорогому гостю так и не дали. Во-вторых, намекнуть Байдену-папе, что правящая Демпартия США как следует не отблагодарила политическую верхушку Украины во главе с Зеленским за придержанный компромат. Большие люди, а действуют «не по понятиям». Заметно, что вброс «плёнок Деркача» заставил занервничать окружение Байдена – генпрокуратура США начала расследование против Рудольфа Джулиани, а в Киев в спешном порядке засобирался упоротый госсекретарь Блинкен. Удастся ли «Вашингтонскому обкому» с демократами во главе нагнуть или купить Зелю со всем Офисом – это нам вскоре предстоит узнать.

Но вот что обращает внимание в этом скандале прежде всего. Погрязшая в коррупции постмайданная Украина плохо влияет на США. Благодаря вовлечённости в туземные коррупционные схемы с переходом в ручное управление, американские правящие круги перенимают дурной опыт, сами потихоньку становясь «Украиной».

Если говорить об украинском вмешательстве в президентские выборы в США, то оно состоялось дважды. Но не только и не столько потому, что Порошенко в 2016 году оказывал финансовые услуги Клинтонихе, а Зеля с Ермаком в прошлом году вытащили на белый свет грязное бельё «Бурисмы». Украинское влияние в данном случае обусловлено вмешательством Демпартии США во внутренние дела Украины, когда целое государство выбрано полигоном для обкатки политических технологий, которые затем переносятся на американскую почву.

Трудно сказать, осознают или нет всю опасность этой практики в корень обезумевшие демократы, готовые ради достижения ближних целей идти на деградацию государственных институтов в своей стране и подрыв устоев американского общества. В обеих государствах социальный заказ диктует и меняет законы кучка воспалённых активистов. К чему в конце концов приведёт этот разгул? Ясно, что ни к чему хорошему. И заметно, что останавливаться на своём деструктивном пути «правящие ослы» не собираются.