Зеленский и коты. Почему интервью Fox News не стало ответом на разговор Карлсона с Путиным

Разрекламированное интервью Зеленского американскому каналу Fox News, которое задумывалось пиарщиками Банковой как своеобразный информационный «наш ответ Чемберлену» – простите, Такеру Карлсону, таковым в итоге не стало, оставшись проходным разговором, каких у того же Зеленского в месяц с десяток с разными европейскими и американскими СМИ.

Это легко проверить, не только сравнив показатели просмотров обоих интервью, но и показатели их цитируемости в СМИ – и в целом влияние на политическую повестку. Явление Зеленского зрителям Fox событием не стало, оставшись медиавыстрелом вхолостую. И причин тут несколько.

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Кто-то связывает этот провал с жадностью американских продюсеров, засунувших запись разговора с украинским президентом в платный раздел и отсекших таким образом от него две трети потенциальной аудитории. И в этих словах есть резон, ведь желающих смотреть Зеленского за деньги не так уж много. Это не Тейлор Свифт, которой где-нибудь в Сингапуре доплачивают миллионы долларов за эксклюзив. Однако это не вся правда.

Другая ее часть состоит в том, что, судя по дошедшим до нас фрагментам и отрывкам, даже если бы интервью Зе выложили в открытый доступ, оно вряд ли стало бы хитом просмотров. И тут уже вина непосредственно самого хозяина Банковой. Потому что ничего принципиально нового он не сказал, по сути, лишь повторив на многократный бис уже известные в его исполнении тезисы.

При том, что сама по себе идея обратиться к американским «реднекам» и избирателям Трампа – вполне здравая. Вспомним, что бывший глава украинского МИД Климкин предлагал Зеленскому выйти на интервью с Такером Карлсоном – как бы он ни относился к нынешнему украинскому руководству, но у него огромная аудитория, для которой он несомненный авторитет. А лоббистские сети Киева до этих людей не дотягиваются.

В итоге, Банковая реализовала пожелание Климкина по-своему, выбрав площадкой для наступления на мозги американских консерваторов Fox News. Разница невелика – оба они окучивают одну и ту же аудиторию, а Карлсон до своего скандального увольнения работал именно на этом канале. Так что замена очевидная и адекватная.

Но дальше начинается разговор на более интересную тему: а с чем именно Зеленский вышел на эту аудиторию, либо равнодушную к украинской проблематике, либо скептично настроенную в отношении перспективы украинской победы, а самого Зе считающей в лучшем случае одним из множества заграничных попрошаек, тянущих из Америки деньги налогоплательщиков и мешающих ей заняться собой и снова стать великой.

По тем огрызкам интервью, которые гуляют в открытом доступе, трудно сделать квалифицированный вывод, однако будем исходить из того, что канал отобрал для нарезки самую изюминку – то, что он сам считает в этом интервью наиболее интересным и способным привлечь внимание своей аудитории. Если исходить из этой гипотезы, то получается, что Зеленский обрушил на зрителей набор штампов и банальностей вперемешку с мелкими колкостями в адрес Путина.

Интервью Путина Карлсону Зеленский, по его словам, не смотрел:

«У меня нет времени в течение двух часов слушать полный бред о нас, о войне, о США».

Что должен был понять из этого консервативный американец? Что сидящий напротив журналиста иностранец очень не любит Путина? Ну и какая у этого знания добавленная стоимость?

Что до внутреннего контура, то Зе хвастливо заявил, что отменил выборы не потому, что боится потерять на них власть. По его словам, он выиграл бы выборы, если бы они состоялись сейчас. Жаль, проверить это утверждение на практике нельзя. Сам же Зе и запретил.

К тому же, в долгом разглагольствовании о внутриукраинских проблемах Зеленскому, в отличие от Путина, совершенно не удался длинный экскурс в свою, альтернативную историю Украины. Путин, читавший Карлсону тоже длинную лекцию об истории Руси, здесь Зеленского обыграл вчистую.

Да, рядовому американцу малоинтересны времена Батыя, но дело в том, что интерес к самому интервью Путина изначально был колоссальный, а лекция была в самом начале. Это тактически верный шаг – зайти в голову западной аудитории на эффекте ожидания могло многое, в том числе, что не было никакой Украины, и на этих территориях всегда жили только русские. А во-вторых, это дало тот эффект, что все были ошеломлены, в чем сами публично признавались, от познаний Путина в истории – и сравнивали с немощным Байденом и другими недалекими лидерами Запада.

Возвращаясь к Зеленскому, нужно еще добавить, что, американским реднекам абсолютно не интересны внутренние проблемы Украины и то, есть ли у украинского президента «план Б» (спойлер: нет).

По-хорошему, Зе должен был донести до избирателей Трампа, зачем они должны тратить свои деньги на помощь далекой Украине и почему им должно быть дело до того, чей флаг развевается над Авдеевкой, которую большинство зрителей канала не могут даже показать на карте.

Но как раз с этой задачей Зеленский судя по всему и не справился. Точнее – он ее провалил, вывалив на зрителей набор пустых лозунгов, которые еще могли прокатить в поддерживающей демократов аудитории, повернутой на распространении «демократии» в самых глухих углах мира. Но Зеленский-то обращался к американским изоляционистам. К тем, для кого Америка превыше всего, а остальное – факультатив.

И что он им сказал? Что потери ВСУ в пять раз (!) ниже российских. А увольнение Залужного не означает изменения курса на военную победу над Россией.

«Это перезагрузка военного менеджмента, чего долго не было».

Консервативным американцам была адресована и нехитрая мысль о том, что «война на Украине важна для всех, в том числе для американцев». Самой же Украине, по словам Зе, нужна помощь Запада, чтобы нарастить производство оружия, поддерживать оборону и экономику.

Но есть проблема – «Мир не очень готов к поражению Путина. И мир боится изменений в РФ». Все это совершенно не оригинально, и мы это слышали не раз. Причем, не только от самого Зеленского, но и от киевских «топов» рангом пониже – Кулебы, Данилова, Подоляка, Ермака и тд.

И главное – придя на республиканский канал Зеленский пытался «продать» его аудитории аргументацию команды Байдена. Ведь все эти речи толкают в режиме нон-стоп разнообразные спикеры Белого дома и Пентагона. Но почему-то они не могут убедить республиканцев в Конгрессе. А тут пришел Зеоенский и повторил на бис то же самое.

Так и не дав зрителям канала внятного ответа на вопрос, почему они должны оплачивать из своего кармана его военные авантюры, одна из которых – я имею в виду прошлогодннее контрнаступление – уже провалилась на глазах у всего мира, Зеленский анонсирует уже новое наступление. Сразу, как только он решит за счет американцев свои проблемы с финансированием и пополнением ВСУ.

«Мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию. Конечно, я не говорю, что мы будем просто стоять».

Также он пообещал новые атаки по кораблям ЧФ в Черном море – «я не буду вдаваться в детали, но они, россияне, получат сюрпризы».

Учитывая площадку, на которой это говорится, слова Зеленского прозвучали как обещание еще раз залезть в карман рядовым американцам. При том, что многие из них не оценили по достоинству и первую попытку.

Ну как можно настолько не чувствовать аудиторию? Для бывшего актера это странно вдвойне. Ведь это же на настроения этих людей оглядываются республиканцы в Конгрессе, отказываясь выделять деньги Украине. Потому что хорошо знают свой электорат, который не в восторге от этих трат. А тут приходит Зеленский и говорит: «Дайте еще».

Думаю, этого достаточно для обьяснения того, почему интервью Зеленского не взлетело в рейтингах. Более того, содержательно оно не интересно даже украинской аудитории. Именно поэтому все, что остается пропагандистам для разогрева хоть какого-то интереса публики к теме, кормить народ няшными сюжетами о котиках, случайно попавших в кадр во время разговора. Один из котов подошел к Зеленскому, когда тот отвечал на вопросы журналиста, и, встав под его стулом, понюхал провод от микрофона, а затем убежал из кадра. Другой кот появился со стороны журналиста Брета Байера и прошелся по дровам, которые лежали вдоль стены.

Соответствующее видео сегодня разместил у себя в Instagram Stories пресс-секретарь Зеленского Никифоров. Видимо, это и можно считать сухим остатком от медиавылазки Зеленского на враждебную территорию из привычного ему комплиментарного информационного пузыря.